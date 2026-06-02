Perú en la cuenta regresiva: Keiko Fujimori llega con leve ventaja al balotaje, pero el escenario está abierto

En Perú elegirán nuevo presidente el próximo domingo, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Los separan apenas 2,8 puntos, con 51,4% y 48,6% de votos válidos, respectivamente, en el último simulacro de votación de la empresa Ipsos publicado el domingo por el diario Perú21.

En la simulación total, Fujimori recibió 40,4% de votos emitidos, Sánchez 38,3% de votos emitidos y un 21,3% de votos blancos o viciados.

Asimismo, Ipsos midió igualmente la intención de voto, y aparecen a sólo tres puntos de diferencia, con la candidata de Fuerza Popular en 38% -un punto menos que en el anterior sondeo de hace diez días- y el postulante de Juntos por el Perú con 35% -igual que la medición anterior-. A su vez, un 15% sigue indeciso y un 12% votará blanco o viciado.

Por otro lado, la empresa Datum publicó también el domingo su simulacro de votación para la segunda vuelta, donde le da 52,9% de voto válido a Fujimori y 47,1% a Sánchez, una diferencia de 5,8 puntos porcentuales.

Un miembro del Jurado de Elecciones del Perú espera en el Centro de Convenciones de Lima antes del debate presidencial. Foto: AFP

De acuerdo a este estudio, publicado en el diario El Comercio, al evaluar la intención de voto, Datum reveló que Fujimori tiene 39,8%, Sánchez 35,9%, mientras que el voto blanco y viciado bajó a 13,8% y los indecisos subieron a 10,5%.

El simulacro e intención de voto de la empresa Ipsos tuvo una muestra de 1.204 personas, que respondieron entre el 29 y 30 de mayo, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2,8%.

El trabajo de Datum se realizó del 26 al 30 de mayo a una muestra de 1.501 personas, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2,5%.

“Hay un empate estadístico, la situación no está definida, hay una pequeña diferencia a favor de Keiko de tres puntos en la encuesta. Esto se puede definir en la semana”, dijo Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos, al referirse al margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

Fujimori ganó la primera ronda con el 17% de los votos, mientras que Sánchez pasó al balotaje con el 12%.

Esa elección del 11 de abril estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales, fallos logísticos y denuncias de fraude.

Simpatizantes de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. Foto: AFP

En el balotaje de 2021 Fujimori perdió ante el izquierdista Pedro Castillo, quien año y medio después de asumir la presidencia intentó disolver el Congreso, fue destituido y encarcelado.

Es la cuarta vez que Fujimori, de 51 años, compite por la presidencia; en tanto que para Sánchez, de 57 años, es su primera postulación.

El próximo presidente debe asumir el poder el 28 de julio en sustitución del mandatario interino, José María Balcázar.

Cruce en debate

El domingo ambos candidatos debatieron por última vez antes del balotaje.

Keiko Fujimori prometió enfrentar la criminalidad con mano dura y Roberto Sánchez a la “mafia política”.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que desplegará militares en apoyo a la policía, destruirá a las bandas dedicadas a la extorsión, expulsará a migrantes que cometan delitos y ordenará que los presos trabajen por sus alimentos.

Simpatizantes del candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, portan banderas. Foto: AFP

“Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza (...) Vamos a luchar contra la criminalidad. Seré yo quien asuma el liderazgo para combatir a los delincuentes”, aseguró Fujimori, una administradora de 51 años que busca la presidencia por cuarta vez consecutiva.

Sánchez, en tanto, dijo que la lucha contra la criminalidad pasa por recuperar la democracia y fortalecer el sistema de justicia, y propuso crear una policía de investigación para combatir la inseguridad y la corrupción.

“Es el momento de luchar contra la inseguridad recuperando la democracia. Hoy la política cooptada por la mafia política, por la corrupción, está impidiendo defender la vida de los peruanos”, manifestó.

La inseguridad preocupa a casi un 70% de los peruanos, de acuerdo con las encuestas. Las extorsiones aumentaron en un 20% en 2025 respecto del año anterior, según datos de la policía.

Sánchez acusó a su rival de formar parte de una “dictadura” en el Congreso que derroca presidentes. Fujimori le recriminó ser heredero político de Castillo, destituido y preso tras un fallido autogolpe de Estado.

“Caos se escribe con la ‘C’ de Castillo”, respondió la líder de Fuerza Popular, quien continuamente recordó a Sánchez su vinculación con el expresidente de izquierda.

Polémica por un vehículo propiedad de un narco

El candidato izquierdista Roberto Sánchez rechazó de manera “absoluta y categórica” vínculos con el narcotráfico, tras una denuncia periodística. Sánchez explicó que, durante sus actividades políticas en distintas regiones, se facilitó una unidad de transporte sin que existiera de su parte conocimiento alguno sobre antecedentes o situación relacionada con sus propietarios. La aclaración del candidato del partido Juntos por el Perú responde a una denuncia del diario El Comercio que asegura que Sánchez se movilizó, durante sus eventos de campaña, en el automóvil de un detenido por tráfico de droga. “No tengo ni he tenido relación personal, política ni económica con personas dedicadas a actividades ilícitas”, expresó Sánchez en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X. Agradeció la vigilancia ciudadana y el trabajo de los medios de comunicación porque “eso permite aclarar de inmediato cualquier hecho que genere preocupación pública”, anotó.