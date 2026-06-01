Fujimori o Sánchez: ¿quién ganará las elecciones en Perú? Encuestas de cara a la segunda vuelta

A una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez están a 2,8 puntos de diferencia, con 51,4 % y 48,6 % de votos válidos respectivamente según el último sondeo de la empresa Ipsos.

Los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú están luchando con escasa distancia en las mediciones, en un contexto de duros reproches entre ellos por el "caos" en el que se encuentra el país. Estos factores podrían llevar a desencadenar un empate técnico, según los analistas.

Fujimori y Sánchez protagonizaron este domingo el único debate televisivo de la campaña, y allí abordaron temas de seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación y salud, y economía y empleo. Fueron momentos de suma tensión entre la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y el exministro del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

De acuerdo con la encuesta, la candidata derechista tiene un 52,2 % de apoyo en Lima y el izquierdista lleva el 53,9 % de respaldo rural. Si hacemos foco en la totalidad del estudio, Fujimori recibió 40,4 % de votos emitidos, Sánchez 38,3 % y un 21,3 % de votos blancos o viciados.

Votación por regiones

A nivel nacional, Fujimori -que postula por cuarta vez a la presidencia de Perú- lleva el 44 % de preferencias en el norte y 39,4 % en el centro del país, mientras que Sánchez tiene el 56,8 % del sur y el 42,8 % del centro.

Asimismo, Ipsos midió igualmente la intención de voto, a días de la segunda vuelta, y los candidatos aparecen a solo tres puntos de diferencia, con la candidata de Fuerza Popular en 38 % y el postulante de Juntos por el Perú con 35 %. A su vez, un 15 % sigue indeciso y un 12 % votará blanco o viciado.

Un 33 % de los votantes de Fujimori aseguran que tiene las mejores propuestas de gobierno y 23 % dice que el otro candidato tiene la peor opción. En tanto, el 26 % de votantes de Sánchez afirman que tiene las mejores propuestas y plan de gobierno, un 17 % señala que la otra candidata es peor y 17 % porque es un cambio.

Con información de EFE y AFP