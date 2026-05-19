Qué se celebra hoy, martes 19 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 19 de mayo de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta fecha.

Qué se festeja este 19 de mayo

El Día Mundial de la Donación de Leche Materna, celebrado cada 19 de mayo, es una fecha de concientización global que busca promover la donación de leche materna, un recurso vital para la salud de los recién nacidos. Esta fecha resalta la importancia de la leche materna como alimento esencial para los bebés, especialmente para aquellos que nacen prematuramente o con necesidades especiales y su donación se ha convertido en un acto altruista clave en muchos países.

Eventos históricos que ocurrieron un 19 de mayo

1974. En Francia, Valery Giscard d'Estaing vence en las elecciones presidenciales a François Mitterrand, candidato de la izquierda, y se convierte en el tercer presidente de la Quinta República, con 48 años.

1910. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra sin provocar las tragedias que parte de la prensa de la época había anticipado. Aunque los astrónomos descartaron riesgos, el fenómeno generó temor en buena parte de la población.

Cometa Halley. Foto: StarWalk.

1837. Juan Manuel de Rosas, a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina y gobernador de Buenos Aires, declara la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana en medio de una disputa territorial y política en la región.

1822. El Congreso de México ratifica la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador, luego de la revuelta que impulsó su nombramiento. El hecho abrió una nueva etapa de tensiones con sectores republicanos y liberales.

1802. Napoleón instituye por decreto la Legión de Honor, una distinción creada para recompensar servicios civiles y militares en Francia.

1798. Napoleón Bonaparte parte desde el puerto de Tolón rumbo a Egipto con una gran expedición militar. Aunque la campaña resultó adversa en lo militar, tuvo consecuencias duraderas en el desarrollo de la egiptología.

1643. Comienza en Francia la Batalla de Rocroi, que termina con victoria francesa sobre los tercios españoles. El enfrentamiento es considerado un punto de inflexión en la pérdida de hegemonía militar de España en Europa.

1643. Se funda la Confederación de Nueva Inglaterra, integrada por varias colonias inglesas de América del Norte, en un intento de coordinación política y defensiva en el continente.

Quiénes nacieron un 19 de mayo

1925. Nace en Omaha, Estados Unidos, Malcolm X, una de las figuras más influyentes en la defensa del orgullo racial y el nacionalismo negro en el siglo XX.

Malcom X.

1890. Nace en Kim Lien Ho Chi Minh, dirigente clave en la lucha por la independencia de Vietnam y posteriormente primer presidente de la República Democrática de Vietnam.

1593. Nace en Amberes Jacobo Jordaens, pintor del barroco flamenco cuya obra alcanzó gran reconocimiento en el norte de Europa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.