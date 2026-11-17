Para quienes buscan qué se celebra hoy, martes 17 de noviembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia.

Qué se recuerda este 17 de noviembre

El 17 de noviembre de 1915 se promulgó en Uruguay la Ley N.º 5.350, conocida como la Ley de las Ocho Horas, que estableció una jornada laboral máxima de ocho horas diarias para distintos sectores de trabajadores del país.

La norma también fijó un límite de 48 horas por cada seis días de trabajo y reguló los descansos obligatorios. Impulsada en el contexto de las reformas sociales del primer batllismo, fue uno de los principales avances de la legislación laboral uruguaya a comienzos del siglo XX y marcó un antecedente fundamental en la conquista de derechos laborales. Sin embargo, su alcance inicial no comprendió a todos los trabajadores: entre los sectores excluidos se encontraban los rurales y el servicio doméstico.

Trabajo de la construcción en Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de noviembre

1991: La República de Macedonia proclamó su independencia tras haber formado parte de la antigua Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial. La decisión quedó asentada en su Constitución y abrió una etapa de tensiones diplomáticas con Grecia por el nombre del nuevo Estado.

1989: Una manifestación estudiantil en Praga, tolerada en un comienzo por el régimen comunista, derivó en una fuerte represión policial con cientos de heridos. A partir de ese episodio se puso en marcha la llamada Revolución de Terciopelo, clave en la transición democrática de Checoslovaquia.

1970: El Stanford Research Institute, en Estados Unidos, patentó el ratón de computadora, un dispositivo ideado para facilitar el uso del ordenador. El invento fue desarrollado por Douglas Engelbart, figura central en la historia de la informática moderna.

Teclado y mouse de una computadora. Foto: Canva.

1889: Dos días después del triunfo de la revolución en Brasil, el emperador Pedro II y su familia partieron hacia el exilio con rumbo a Lisboa. El episodio marcó el cierre definitivo del período monárquico brasileño.

1875: Helena Petrovna Blavatsky y Henry Steel Olcott fundaron en Nueva York la Sociedad Teosófica. La organización buscó promover una visión espiritual y filosófica de amplio alcance, y con el tiempo ganó notoriedad en varios países occidentales.

1869: La emperatriz Eugenia de Montijo inauguró oficialmente el Canal de Suez en Alejandría, una obra estratégica para el comercio marítimo mundial. La apertura consolidó una nueva ruta entre Europa y Asia y se convirtió en uno de los grandes hechos históricos del siglo XIX.

1839: Giuseppe Verdi comenzó a ganar reconocimiento con la presentación de su ópera "Oberto, conde de San Bonifacio" en el Teatro La Scala de Milán. La favorable recepción del público fue el punto de partida de una carrera decisiva en la música italiana.

1632: Cristina se convirtió en reina de Suecia con apenas cinco años, tras la muerte de su padre. Durante su minoría de edad, el gobierno quedó bajo la tutoría de la Dieta, en una etapa que precedió al fortalecimiento sueco en la región báltica.

1558: Isabel I accedió al trono de Inglaterra tras la muerte de María I Tudor. Su llegada al poder se produjo en un contexto de profundas divisiones religiosas, políticas y nacionales dentro del reino.

Quiénes nacieron un 17 de noviembre

1887: Nació en Londres Bernard Law Montgomery, militar británico que alcanzó notoriedad durante la Segunda Guerra Mundial. Su conducción del VIII Ejército en el norte de África lo convirtió en una de las figuras más destacadas del conflicto.

1755: Nació en el Palacio de Versalles Luis XVIII, quien sería rey de Francia. Su trayectoria política quedó marcada por las transformaciones derivadas de la Revolución Francesa y por su posterior retorno al poder.

9: Nació Tito Flavio Vespasiano en la actual Italia, futuro emperador romano. Su gobierno, iniciado en el año 69, fue relevante en la consolidación política del Imperio tras una etapa de inestabilidad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.