Qué se celebra hoy, martes 16 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, martes 16 de junio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy. En esta selección de efemérides se destacan episodios políticos, avances en la exploración espacial y figuras de la cultura y la historia.

Qué se celebra este 16 de junio

Este 16 de junio se celebra el Día Mundial de la Tortuga Marina, una jornada dedicada a reconocer la importancia de estas especies, destacadas por su longevidad y resistencia tras millones de años de anidación en playas de todo el mundo.

Según el portal Sea Turtle Week, la fecha coincide con el nacimiento del científico Archie Carr, considerado el padre de la biología de las tortugas marinas, cuyo trabajo fue clave para visibilizar las amenazas que aún enfrentan estos animales y promover su conservación a nivel global.

Tortuga marina.

Eventos históricos que ocurrieron un 16 de junio

1976. En Soweto, Sudáfrica, una marcha de 10.000 estudiantes fue rodeada por fuerzas policiales cuando llegaba a la Escuela Phefeni. La represión con gas lacrimógeno y disparos derivó en una ola de violencia que se extendió por la ciudad y dejó centenares de muertos, en uno de los hechos históricos más recordados del apartheid.

Muestra. Imágenes del levantamiento de Soweto (1976) en el museo local Héctor Pieterson. AP

1963. La nave soviética Vostok 6 despegó desde Baikonur con Valentina Tereshkova a bordo. La cosmonauta se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio y orbitar la Tierra, en una misión destinada a investigar la resistencia física y psicológica femenina en vuelos espaciales.

1955. En Buenos Aires, fuerzas armadas y Comandos Civiles intentaron sin éxito tomar la Casa Rosada y capturar a Juan Domingo Perón. Durante la sublevación, aviones de la Armada bombardearon y ametrallaron la sede de gobierno y Plaza de Mayo, con un saldo de más de 360 muertos y cerca de 2.000 heridos.

1864. Maximiliano de Habsburgo, coronado como Maximiliano I, entró en la ciudad de México. Su llegada se produjo en el contexto de la intervención francesa impulsada por Napoleón III, que buscaba extender su influencia sobre territorio mexicano.

1779. España declaró la guerra a Gran Bretaña en el marco del conflicto que enfrentaba a la corona británica con sus colonias de Norteamérica. Entre sus objetivos estaban recuperar territorios estratégicos como Menorca y Gibraltar, además de responder a los excesos denunciados en la Bahía de Honduras.

1598. Una flota inglesa dirigida por el Tercer conde de Cumberland asaltó San Juan de Puerto Rico y consiguió la rendición del gobernador español Antonio de Mosquera. Los invasores saquearon la ciudad antes de retirarse semanas más tarde.

Quiénes nacieron un 16 de junio

2003. Nace la actriz canadiense Anna Cathcart en la ciudad de Vancouver. Es conocida por sus roles en las series XO, Kitty y las películas A todos los chicos de los que me enamoré.

1986. Nace en Buenos Aires, Argentina, el arquero Fernando Muslera, partícipe de la exitosa campaña de la selección uruguaya en el Mundial 2010, alcanzando las semifinales del torneo. También fue el arquero de Uruguay durante el título de la Copa América 2011 obtenido en suelo argentino.

Fernando Muslera en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. CHANDAN KHANNA/AFP fotos

1943. Nació Ruben Rada, exitoso compositor, percusionista, cantante y actor uruguayo de larga trayectoria. Su influencia en la música uruguaya, y más puntualmente en el candombe, lo ha convertido en uno de los músicos más importantes de la historia del país.

Ruben Rada. Foto: Estefanía Leal.

1938. Nació en Lockport, Estados Unidos, la escritora Joyce Carol Oates. Con una extensa trayectoria literaria, se destacó por desarrollar una obra amplia en géneros diversos y por retratar con intensidad la violencia en la sociedad contemporánea.

1583. Nació en Fano Axel Oxenstierna, figura relevante de la historia sueca. Fue colaborador del rey Gustavo Adolfo y también de la reina Cristina, con un papel destacado en la vida política de su país.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.