Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 16 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

El Mundial 2026 continúa este martes con otros cuatro partidos, correspondientes al grupo I y el grupo J, en la que será la penúltima jornada de la primera rueda de fase de grupos.

Los primeros dos partidos son por el grupo I: Francia y Senegal juegan a las 16:00 horas, mientras que Irak y Noruega se enfrentan desde las 19:00. Más tarde juega la vigente campeona del mundo, Argentina, contra Argelia (22:00 horas) por el grupo J, y completan la jornada Austria y Jordania ya en la madrugada del miércoles (01:00 horas).

Francia vs. Senegal

Francia es una de las que hace su estreno en la jornada de este martes en un duro encuentro ante Senegal, que llega con el antecedente de haber ganado, al menos en cancha, la Copa África, más allá de que luego le fue quitada de forma administrativa.

Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán quitarse la espina del pasado Mundial e intentarán acceder por tercer competencia consecutiva al encuentro que define al mejor de todos lo que solo completaron Alemania (1982, 1986 y 1990, con dos derrotas y una victoria) y también Brasil (1994, 1998 y 2002, con dos victorias y una victoria).

Kylian Mbappé y Ousmane Debélé con la selección de Francia en el Mundial 2026. FRANCK FIFE/AFP fotos

Francia. Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT. Didier Deschamps.

Senegal. Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Habib Diarra, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané; Nicolas Jackson. DT. Pape Thiaw.

Estadio. Nueva Jersey

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming. Disney+.

Árbitro. Alireza Faghani (AUS).

Asistentes. George Lakrindis y Andrew Lindsay (AUS).

VAR. Abdullah Alshehri (SAU), Armando Villarreal (USA) y Tatiana Guzman (HON).

Irak vs. Noruega

Erling Haaland, uno de los mejores delanteros de la actualidad, nació en Leeds por lo que podría haber jugado por Inglaterra y por lo tanto haber participado en más de una Copa del Mundo, pero decidió seguir sus raíces, defender a Noruega y aguardar por su chance que llegó en 2026. Hoy su selección se estrena ante Irak por el Grupo I. Mientras que por el Grupo J también es el turno de que jueguen Austra y Jordania en la madrugada.

Erling Haaland, del Manchester City, jugará su primer Mundial y defenderá a la selección de Noruega. Foto: AFP

Irak. Fahad Talib; Hussein Ali, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Ali Al-Hamadi; Aymen Hussein. DT. Graham Arnold.

Noruega. Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT. Ståle Solbakken.

Estadio. Boston

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Pierre Atcho (GAB).

Asistentes. Boris Ditsoga y Amos Abeigne (GAB).

VAR. Guillermo Pacheco (MEX), Hamza El Fariq (MAR) y Jarred Gillett (ENG).

Argentina vs. Argelia

Argentina es la vigente campeona y eso siempre es un dato a tener en cuenta. La racha negativa de los campeones que no pueden superar la fase de grupos en la siguiente edición —que ya afectó a Italia en 2010, a España en 2014, Alemania en 2018— y rompió Francia en 2022, es la que intentará evitar Argentina que nuevamente con Lionel Messi a la cabeza apunta al bicampeonato, lo que no se consigue desde 1962, luego de que Brasil ganara también la Copa del Mundo de 1958.

En un grupo donde se presume como el favorito a avanzar como líder, teniendo en cuenta que se enfrentará primero con Argelia y luego con Austria y Jordania, la Albiceleste, comenzará un nuevo camino mundialista con la ilusión renovada y con la continuidad del trabajo que Lionel Scaloni inició de cara al Mundial pasado que comenzó con altibajos, pero finalizó de la mejor manera.

Argentina v Islandia - Amistoso Internacional Foto: AFP

Argentina. Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT. Lionel Scaloni.

Argelia. Luca Zidane; Achref Abada, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Mohamed Amoura; Amine Gouiri. DT. Vladimir Petkovi.

Estadio. Kansas City

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming. Disney+.

Árbitro. Szymon Marciniak (POL).

Asistentes. Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik (POL).

VAR. T. Kwiatkowski (POL), D. Higler (NED) y M. Obaid Khadim (UAE).

Austria vs. Jordania

Austria. Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Romano Schimd, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch; Marko Arnautovi. DT. Ralf Rangnick.

Jordania. Yazeed Abu Laila; Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Saleem Obaid; Ehsan Haddad, Noor Al-Deen Al Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Tamari, Ali Olwan, Odeh Fakhoury. DT. Jamal Sellami.

Estadio. San Francisco

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Dahane Beida (MAU).

Asistentes. J. dos Santos (ANG) y E. Noupue (CAM).

VAR. Mahmoud Ashour (EGY), N. Gallo (COL) y R. Toski (BRA).

