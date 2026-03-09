¿Qué se celebra hoy, lunes 9 de marzo de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 9 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 9 de marzo

El Natalicio de Américo Vespucio, celebrado el 9 de marzo, conmemora el nacimiento de uno de los exploradores más importantes del Renacimiento. Américo Vespucio fue un navegante, cartógrafo y comerciante florentino que desempeñó un papel crucial en las exploraciones de América durante los siglos XV y XVI. Nació en 1454 en Florencia, Italia y sus viajes al Nuevo Mundo fueron fundamentales para el entendimiento europeo de las Américas.

Los viajes de Américo Vespucio

Vespucio realizó varios viajes al continente americano entre 1497 y 1504, a bordo de las expediciones patrocinadas por Portugal y España. Durante estos viajes, se encargó de la cartografía y exploración de nuevas tierras, contribuyendo al conocimiento europeo del continente americano. Su trabajo fue esencial para demostrar que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón no eran parte de Asia, como inicialmente se pensaba, sino un continente completamente nuevo, lo que llevó a la adopción del nombre "América" para designar a este continente.

Una de las principales contribuciones de Vespucio fue la creación de cartas de navegación detalladas que describían la geografía de las nuevas tierras. Estas cartas influyeron de manera significativa en el desarrollo de la cartografía moderna y en la comprensión del tamaño y las fronteras del continente americano.

El legado de Américo Vespucio

El Natalicio de Américo Vespucio es una oportunidad para recordar su legado y su importante papel en la historia de la exploración. Aunque Vespucio no fue el primero en descubrir América, su contribución a la comprensión geográfica del continente fue crucial. A lo largo de los años, su nombre se ha asociado con el continente americano, un homenaje a sus esfuerzos por explorar y documentar las tierras del Nuevo Mundo.

Además, la figura de Vespucio ha sido objeto de numerosos estudios y debates, especialmente en relación con la controversia sobre si realmente fue el primer europeo en llegar a América. No obstante, su impacto en la historia de la exploración y la cartografía es innegable y su legado sigue vivo en la nomenclatura geográfica que usamos hoy en día.

Alegoría del viaje de Américo Vespucio a América. Foto: Wikimedia Commons.

Sucesos históricos que ocurrieron un 9 de marzo

2011: Ante las revueltas en el mundo árabe y más concretamente tras la protesta nacional en Marruecos del pasado 20 de marzo, el rey Mohamed VI anunció un drástico recorte de sus poderes mediante una reforma de la Constitución, cuyo artículo 19 le otorgaba poder casi absoluto. Con la reforma renunció a ser "sagrado" y cedió competencias.

1932: Henry Pu Yi, quien había sido el último emperador de China durante el periodo de 1908 a 1912, se convirtió en Regente, marioneta del estado japonés Manchukuo, ejerciendo como tal hasta su captura por las tropas soviéticas a finales de la II Guerra Mundial. En 1950, Pu Yi volvió a China donde fue encarcelado hasta que el líder de la revolución Mao Zedong lo amnistiara en 1959. Tras su liberación, trabajó como jardinero y bibliotecario en Pekín. Falleció en 1967.

1862: En la Guerra Civil Americana, tuvo lugar un duelo entre los acorazados Monitor y Merrimac, marcando el comienzo de una nueva era en la guerra naval ya que todos los países iniciaron una carrera para transformar sus flotas de naves de madera en flotas de hierro, pues estos se mostraron superiores ante el fuego de artillería.

1839: Se firmó oficialmente en Veracruz el tratado de paz entre México y Francia, que puso fin a la Guerra de los pasteles, primer conflicto bélico entre ambos países, que tuvo su origen el 16 de abril de 1838, cuando comerciantes franceses establecidos en México enviaron una serie de reclamaciones, entre las que se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante en la villa de Tacubaya (actual barrio de México D.F.), en el que en 1832 algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado. México pagó 600.000 pesos en concepto de indemnizaciones a comerciantes franceses y Francia retiró la flota invasora y devolvió las naves incautadas.

1831: El rey Luis Felipe de Orleans de Francia creó la Legión Extranjera con el fin de agrupar en un solo lugar a todos los extranjeros que en ese momento servían en las fuerzas armadas francesas, que tras la Revolución de 1830 tenían prohibido reclutar y tener extranjeros en su ejército y para ayudar a controlar las posesiones coloniales francesas en África. Su lema no oficial fue "Legio patria nostra" (La legión es nuestra patria).

1796: En París (Francia), el general Napoleón Bonaparte, de 27 años, contrajo matrimonio con Josefina de Beauharnais, de 33 años y viuda del vizconde Beauharnais.

1565: En la ciudad de Quito, Perú, se fundó el Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, primer hospital de América, llamado más tarde Hospital de San Juan de Dios, abnegada casa de salud y espacio de acogida. Cerró sus puertas tras más de 400 años de servicio para convertirse en el moderno Museo de la Ciudad.

1500: Del puerto de Lisboa (Portugal) zarpó rumbo a Calcuta, por la ruta inaugurada por Vasco da Gama, la flota mandada por el portugués Pedro Álvares Cabral. Durante su periplo buscó vientos que le empujaran hacia el sur pero se adentró en el Atlántico en lugar de seguir junto a la costa africana, de este modo, el 22 de abril arribó a las costas de Brasil. Más tarde, la flota retomó su viaje en dirección este para ir a la India.

Personalidades trascendentales que nacieron un 9 de marzo

1943: Nació en Chicago (EE.UU.) el maestro ajedrecista Bobby Fischer, quien conquistó el título de campeón del mundo de ajedrez en 1972 al destronar al soviético Boris Spasski, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la URSS.

1934: En Klúshino, actual Rusia, nació Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961 se convirtió en el primer ser humano en surcar el espacio a bordo de la nave Vostok 1. Falleció el 27 de marzo de 1968 cuando el avión MiG-15 que pilotaba durante un vuelo rutinario se estrelló cerca de Moscú.

1911: En Vilna, Lituania, nació Clara Rockmore, estudiosa del violín a la que una enfermedad ósea obligó a abandonar este instrumento. Para lograr su sueño de ser una gran artista se especializó en el Theremin, instrumento que no se toca de manera física ya que funciona a través de las ondas del aire. Por este hecho pasó a ser conocida como la gran precursora de la música electrónica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.