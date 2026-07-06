Qué se celebra hoy, lunes 6 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca saber qué se celebra hoy, lunes 6 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta fecha en la historia.

¿Qué se conmemora hoy?

Cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial de las Zoonosis, una fecha que busca generar conciencia sobre la relación entre los seres humanos y los animales y su impacto en la salud, según el gobierno uruguayo. La efeméride fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en recuerdo de un hito ocurrido en 1885, cuando el científico Louis Pasteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica a un niño de 9 años mordido por un perro infectado, logrando salvarle la vida.

Hombre con un perro. Freepik

Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten de manera natural entre animales y personas, pueden ser causadas por bacterias, virus o parásitos, y propagarse por contacto directo, alimentos de origen animal o vectores como los mosquitos. A nivel global, afectan a unos 2.600 millones de personas al año, lo que refuerza la importancia de la prevención y el control sanitario.

Eventos históricos que ocurrieron un 6 de julio

1967: La República de Biafra, separada pocas semanas antes de Nigeria, fue atacada por el ejército nigeriano. En el desarrollo del conflicto, el nuevo Estado perdió sus campos petrolíferos, lo que agravó una crisis humanitaria que derivó en una hambruna de enormes proporciones.

1923: Entró en vigor la primera Constitución de la URSS, que delimitó las competencias entre la Unión y las repúblicas, aunque consolidó el predominio de Rusia. El nuevo esquema institucional estableció al congreso de los soviets como órgano supremo del Estado.

1876: Quedó inaugurada en Canadá la línea férrea que unió las costas del Atlántico y del Pacífico, tras siete años de obras. La conexión de 4.674 kilómetros representó un paso clave para la integración territorial del país.

1854: En una convención nacional celebrada en Jackson, Estados Unidos, se fundó el Partido Republicano. La nueva fuerza política se declaró contraria a la esclavitud en un contexto de fuertes tensiones internas.

1770: Las fuerzas rusas destruyeron la flota otomana en la batalla naval de Çesme, frente a la costa de Anatolia. El triunfo aceleró la política de expansión impulsada por Catalina II sobre el Imperio otomano.

1763: Mediante el tratado de paz de París, España recuperó el puerto de La Habana y la ciudad de Manila, que estaban en manos británicas. El acuerdo reordenó posiciones estratégicas en el escenario colonial.

1630: Gustavo II de Suecia desembarcó en Pomerania y tomó partido en la Guerra de los Treinta Años del lado protestante. Con ese movimiento comenzó el denominado Período Sueco, tercera etapa del conflicto europeo.

1573: Jerónimo Luis de Cabrera fundó la aldea de Córdoba La Llana de la Nueva Andalucía, en la actual provincia argentina de Córdoba. El asentamiento se convertiría con el tiempo en un punto central para la expansión regional.

371 a. C.: Se libró en Grecia la batalla de Leuctra, en la que el ejército tebano de Epaminondas derrotó a los espartanos de Cleómbroto I. El resultado marcó el comienzo de la hegemonía tebana y el declive político de Esparta.

Quiénes nacieron un 6 de julio

1935: Nació en la región de Amdo, en el Tíbet actual, Tenzin Gyatso, quien se convertiría en el XIV Dalái Lama. Su figura adquiriría relevancia internacional por su liderazgo religioso y político del pueblo tibetano.

1907: Nació en Coyoacán, México, Frida Kahlo, una de las artistas más reconocidas del siglo XX. Su obra quedó asociada a una fuerte impronta personal y a una mirada singular sobre la identidad y el dolor.

Frida Kahlo.

1832: Nació en Schönbrunn, Viena, Maximiliano de Habsburgo, archiduque austríaco que años más tarde sería emperador de México. Su trayectoria quedó ligada a uno de los episodios más complejos de la historia mexicana del siglo XIX.

1786: Nació en Tsarkoie Selo, Rusia, quien más tarde sería conocido como Nicolás I. Se desempeñó como zar del Imperio ruso desde 1825 y tuvo un papel central en la política europea de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.