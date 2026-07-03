Orlando Bloom: “Mi perro regula mi sistema nervioso y aporta calma a mi día a día”

El actor británico Orlando Bloom comparte el profundo vínculo que tiene con sus perros, a quienes considera miembros íntegros de su familia.

Conocido por sus papeles en El señor de los anillos y Piratas del Caribe, Bloom expuso que tiene una relación estrecha con sus mascotas y los trata y cuida de forma similar que a sus dos hijos.

Recientemente participó en la campaña Risk Reveal: Helping to Protect the Dogs We Love, impulsada por MSD Animal Health, destinada a concientizar sobre los riesgos que representan las pulgas y garrapatas durante todo el año para la salud de los perros.

Según explicó el actor, muchas veces no se perciben las consecuencias que pueden traer pequeños parásitos a las mascotas: "Ellos son parte de nuestra familia", afirmó, destacando que así como protege a sus hijos, también se responsabiliza plenamente de la salud y bienestar de sus perros.

El duelo por Mighty y la llegada de un soporte diario

Durante años vivió con varias mascotas, entre ellas a Sidi, un perro que rescató durante un rodaje en Marruecos que lo acompañó por más de una década, y Mighty, un caniche cuya pérdida le impactó profundamente. Incluso se tatuó una letra M con corazón en su homenaje.

Bloom señaló que desde la experiencia con Sidi, que falleció por problemas hepáticos, realiza controles veterinarios regulares a sus perros para prevenir enfermedades.

Controles veterinarios. Foto: Commons.

Actualmente convive con Biggie Smalls, un caniche toy que acompaña frecuentemente al actor en eventos y apariciones públicas, ayudándolo a mantener la calma y equilibrio emocional durante sus viajes y actividades profesionales.

Acompasar el ritmo de los canes y el valor del amor incondicional

El actor británico explicó que sus perros le enseñan mucho sobre la paciencia necesaria para convivir con ellos. Destaca la importancia de entender sus ritmos y necesidades para mantener un vínculo saludable: "Los perros te enseñan el amor incondicional".

Bloom resalta que ese tipo de amor es excepcional, comparable únicamente al que se siente por los hijos. Además explicó que viaja regularmente con Biggie gracias a los pasaportes para mascotas y la documentación correspondiente, lo que implica un compromiso serio con su cuidado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.