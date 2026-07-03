El inolvidable encuentro de Colin Farrell con Maradona que empezó en un rodaje en Uruguay y terminó en un beso

El actor irlandés Colin Farrell rememoró su encuentro con Diego Maradona en una entrevista con James Corden para el ciclo televisivo After Hours. En 2005, cuando era uno de los actores jóvenes más prometedores, tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo y el encuentro quedó inmortalizado en una foto que fue publicada por medios de todo el mundo. En esta, se lo veía besando en los labios a la gran leyenda del fútbol mundial.

“Fue una de las mejores noches de mi vida”, comenzó expresando y dejó en claro que, lejos de avergonzarse, sigue guardando aquel recuerdo entre los más preciados.

Farrell recordó que estaba filmando Miami Vice en Uruguay y un problema hizo que el rodaje se pospusiera una semana. El actor se encontraba junto a su padre, que había ido a visitarlo al set de grabación. "Yo siempre quise ir a Buenos Aires por Diego Maradona, por el Mundial de México 86. Él era un dios para mí. Así que le dije a mi papá ‘¿Querés ir a Buenos Aires? Vamos por tres noches, comemos un poco de carne, tomamos algo y vemos cómo baila la gente tango en la calle, como dicen que pasa allá. Y fuimos", recordó.

El irlandés relató que ambos fueron a un boliche que les recomendaron y consiguieron una mesa en un rincón. Pidieron unos tragos y escucharon una conmoción en la puerta principal del establecimiento, a unos metros de distancia de donde estaban.

“Miré... ¡Nunca lo olvidaré! Había linternas y flashes, y alrededor de 15 o 20 personas en semicírculo que retrocedían hacia nosotros. Las luces se apagaron. No estoy bromeando. Se abrió un hueco y ahí estaba. Un genio poético de 1,65 metros“, recordó.

En ese momento, pusieron al aire fotografías del encuentro: ellos hablando cada vez más cerca, el actor con la camiseta de el Diez y finalmente el beso en la boca que se convirtió en la imagen que los medios del mundo eligieron para retratar el momento. “¡Qué noche! Cuando conocés a tu héroe, a alguien que idolatrás como yo lo idolatraba, el género no importa“, bromeó con picardía.

“¡Él fue magnífico! La noche siguiente nos volvimos a encontrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Quería darme esa camiseta que mostraste. ¡Qué acto tan gentil y elegante! Era genial. Su hija y mi papá estaban ahí. Fue también una de las mejores noches de mi papá, porque él era futbolista profesional", siguió contando. “Él tenía esa camiseta para mí, la firmó y cuando regresé a la habitación del hotel vi que no se la había firmado a ‘Colin’, se la había firmado a mi papá, Ayrman. Imagínate, mi papá estaba eufórico y yo al principio me sentí frustrado, pero luego entendí lo importante de ese gesto, que fue un acto de clase”.

En una reciente entrevista con LA NACIÓN, recordó cuándo nació su idolatría por el astro futbolístico. “Tenía 10 años cuando se celebró México 86. Era la edad perfecta para entender el juego lo suficiente. Pero también era tan joven que estaba muy abierto, era un terreno muy fértil para la idolatría".

La Nación/GDA.