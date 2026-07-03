¿Taylor Swift y Travis Kelce se casaron? Todo lo que se sabe de su festejo secreto en el Madison Square Garden

La cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia privada antes de sus celebraciones nupciales que comienzan este jueves en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal de noticias estadounidense Page Six.

El famoso medio, que cita a varias fuentes cercanas a la pareja, indicó que se “casaron legalmente” rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, en donde la estrella del pop inició su carrera musical.

El primer acto de la boda entre la estrella del pop Swift y la de la NFL Kelce comenzó este jueves con una cena de ensayo para 100 invitados, antes de un evento espectacular y repleto de celebridades en el famoso Madison Square Garden, en el corazón de Manhattan.

La boda en sí tendrá lugar, según se informa, el viernes, con unos 1000 invitados, entre ellos las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, la cantante Selena Gomez y la actriz Zoe Kravitz, todas ellas amigas cercanas de Swift. También se prevé la presencia de los compañeros de equipo de Kelce en los Kansas City Chiefs.

Se rumorea que actuarán Stevie Nicks y Tim McGraw, ambos allegados a Swift. Podrían igualmente subir al escenario los artistas británicos Ed Sheeran —otro amigo de Swift— y Paul McCartney.

Según trascendió, habrá un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio, lo que coincide además con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

Travis Kelce y Taylor Swift

Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, además de cineastas, como Steven Spielberg. La lista incluye también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin o Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert o Kelsea Ballerini.

Al parecer, los invitados han firmado acuerdos de confidencialidad y no podrán llevar sus teléfonos durante la ceremonia, que se prevé comience con cócteles a media tarde, seguidos de una recepción que se prolongará hasta la noche.

Previo a la boda, la pareja anunció que donaría 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas en el país, incluido grupos de rescate de animales así como organizaciones en Nashville (Tennessee) y Kansas City.

Con información de El Tiempo/GDA y AFP.