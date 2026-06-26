El método de una entrenadora de famosos para convencer a Julia Roberts que haga ejercicio aunque a la actriz no le guste

Desde que debutó en Hollywood en 1987 Julia Roberts conquistó al público gracias a su talento interpretativo, su carisma y su inconfundible sonrisa. Con el paso de los años se consolidó como una de las actrices más importantes de la industria gracias a éxitos como Pretty Woman (Mujer bonita), My Best Friend’s Wedding (La boda de mi mejor amigo) y Notting Hill (Un lugar llamado Notting Hill), películas que marcaron generaciones y fortalecieron su carrera cinematográfica.

A sus 58 años, la ganadora del Oscar continúa siendo una de las figuras más vigentes de Hollywood, un logro nada sencillo en una industria caracterizada por la constante aparición de nuevos talentos. Su permanencia en la primera línea del espectáculo no solo se explica por su popularidad, sino también por el compromiso que mantiene desde hace décadas con su salud, su bienestar físico y un estilo de vida activo que le permite afrontar nuevos proyectos profesionales.

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Aunque siempre fue muy reservada respecto de su vida privada, Julia Roberts compartió en distintas entrevistas algunos detalles sobre sus hábitos cotidianos. Entre ellos, destacó la importancia que tiene el ejercicio físico dentro de su rutina diaria. Si bien reconoció que entrenar no es una de sus actividades favoritas, considera que los beneficios que obtiene justifican plenamente el esfuerzo.

“No me encanta hacer ejercicio, pero sí me encanta cómo me siento después. Satisfacción, claridad mental, energía, fuerza y alegría”, expresó en una entrevista con The Irish Independent en 2010. Allí explicó que su rutina incluía disciplinas como pilates, yoga y diversos ejercicios de fuerza, una combinación orientada tanto al acondicionamiento físico como al equilibrio mental.

PRETTY WOMAN, Julia Roberts, 1990 Buena Vista Pictures/Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBuenaxVistaxPictures/CourtesyxEverettxCollectionx MSDPRWO EC004 Buena Vista Pictures/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de/imago images/Everett Collection

La rutina de entrenamiento que ayuda a Julia Roberts a mantenerse en forma

Una de las personas clave en su vínculo con la actividad física fue su entrenadora personal Kathy Kaehler, con quien comenzó a trabajar a principios de los años 2000 mientras se preparaba para el rodaje de America’s Sweethearts (La pareja del año). Según contó la actriz, ese acompañamiento fue fundamental para transformar su percepción del entrenamiento.

“Entrenar con Kathy cambió mi vida de una manera maravillosa, sutil y constante”, aseguró Roberts al referirse a la influencia de la especialista en su bienestar general.

En una entrevista con la revista Elle, Kathy Kaehler —quien también entrenó a celebridades como Jennifer Aniston, Cindy Crawford y Drew Barrymore— reveló algunos detalles de la rutina de ejercicios de Julia Roberts.

El programa incluía entre 20 y 40 minutos de ejercicios aeróbicos utilizando step, seguidos por unos 40 minutos de entrenamiento corporal, con actividades como abdominales, planchas y flexiones de brazos. Además, incorporaba natación y otros ejercicios acuáticos, considerados especialmente beneficiosos para mejorar la resistencia física, la movilidad y el acondicionamiento cardiovascular.

De acuerdo con Kaehler, el trabajo en el agua favorece una mayor amplitud de movimiento y reduce el impacto sobre las articulaciones, lo que convierte a la natación en una excelente alternativa para complementar los entrenamientos tradicionales.

Para Roberts, el ejercicio también debía ser una experiencia agradable. Por eso, durante las sesiones era habitual escuchar música, conversar o crear un ambiente relajado que favoreciera la constancia. Incluso cuando sus hijos, Phinnaeus, Hazel y Henry, eran pequeños, la actriz encontraba la forma de entrenar sin descuidar sus responsabilidades familiares, ejercitándose cerca de ellos mientras realizaban otras actividades.

La combinación de actividad física, pilates, yoga, ejercicios de fuerza, entrenamiento aeróbico y natación forma parte de la estrategia que permitió a Julia Roberts mantenerse saludable, activa y en plena vigencia dentro de una de las industrias más competitivas del mundo.