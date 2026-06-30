El director de la serie filmada en Uruguay que nunca estrenó Netflix irá a prisión por desviar US$ 11 millones

El director estadounidense Carl Rinsch, responsable de la serie de ciencia ficción Conquest, filmada parcialmente en Uruguay y nunca estrenada, fue condenado este lunes a 30 meses de prisión por haber desviado millones de dólares que Netflix le había entregado para finalizar la producción.

Según informó The New York Times, el juez federal Jed Rakoff también le ordenó devolver los 11 millones de dólares que la Justicia determinó que defraudó a la plataforma, someterse a un tratamiento ambulatorio de salud mental y abstenerse del consumo de narcóticos.

Rinsch había sido declarado culpable en diciembre por fraude electrónico y lavado de dinero, luego de que la fiscalía demostrara que utilizó fondos destinados a la serie para realizar inversiones financieras y cubrir gastos personales.

La causa tiene repercusión en Uruguay porque Conquest —originalmente titulada White Horse— fue filmada parcialmente en Montevideo en 2019 como parte de una ambiciosa producción de ciencia ficción que Netflix desarrolló entre 2018 y 2020 y que finalmente nunca llegó a estrenarse. El elenco incluía a la brasileña Bruna Marquezine, expareja de Neymar, y al alemán Moritz Bleibtreu, de Corre Lola corre.

De acuerdo con The New York Times, el juez resolvió imponer una pena inferior a la solicitada por la fiscalía —30 meses en lugar de los 60 que reclamaban los fiscales— tras considerar distintos testimonios sobre el estado de salud mental del cineasta.

Entre las cartas presentadas ante la Justicia figuró una del actor Keanu Reeves, quien además se desempeñó como productor de Conquest, pero no fue parte de las filmaciones en Montevideo. En mayo, el protagonista de The Matrix y John Wick pidió clemencia para Rinsch, con quien trabajó en 47 Ronin y forjó una amistad. Incluso asistió a la boda del director en Uruguay en 2014.

El actor sostuvo que Rinsch atravesó un deterioro de su salud mental vinculado al uso indebido de medicamentos y otros factores que "amplificaron sus actos de autosabotaje y grandiosidad". En una carta enviada al juez semanas antes de la sentencia, también lo describió como "un artista excepcional" y pidió que la condena contemplara "clemencia, misericordia y justicia".

La investigación determinó que Netflix había invertido unos 44 millones de dólares en la serie antes de transferir otros 11 millones, que Rinsch aseguró necesitar para concluir la producción. Según la fiscalía, apenas recibió ese dinero lo desvió a cuentas personales para operar en la bolsa y con criptomonedas.

Las inversiones resultaron fallidas y el director terminó utilizando gran parte de los fondos para gastos de lujo. Según el diario estadounidense y el expediente judicial, compró cinco automóviles Rolls-Royce, un Ferrari, gastó millones de dólares en muebles, antigüedades y tarjetas de crédito, además de alojarse en hoteles cinco estrellas de California y España. Netflix canceló definitivamente el proyecto en 2021 tras detectar el comportamiento cada vez más errático del realizador.