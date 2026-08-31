Qué se celebra hoy, lunes 31 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 31 de agosto de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy en la historia, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha.

Qué se conmemora este 31 de agosto

El 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Afrodescendientes. Desde diciembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el día en recuerdo del cierre de la primera Convención Internacional de los Pueblos Negros realizada en Nueva York en el año 1920.

El objetivo de esta jornada busca promover la eliminación de todas las formas de discriminación y racismo, garantizando los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes en todo el mundo. La propuesta fue impulsada por Costa Rica, y realizada por primera vez en el año 2021.

Comunidad afro en Uruguay. Federico_Rodriguez_Bissio - Presidencia de la República

Eventos históricos que ocurrieron un 31 de agosto

2016. El Senado de Brasil aprobó la destitución de Dilma Rousseff como presidenta por las maniobras fiscales realizadas en 2015, consideradas una falta de responsabilidad que afectó gravemente las cuentas públicas. Michel Temer, que se desempeñaba como presidente interino, asumió la presidencia.

Dilma Rousseff.

1989. Terminó el conflicto armado entre Chad y Libia por la franja fronteriza de Auzu, territorio que el Gobierno de Trípoli mantenía ocupado desde 1977. El cierre de la disputa marcó un hecho relevante en la política regional africana.

1962. Trinidad y Tobago logró la independencia del Reino Unido, en medio de presiones internacionales y del impulso político del Movimiento Nacional del Pueblo. El proceso abrió una nueva etapa para el archipiélago caribeño como república soberana.

1961. España retiró sus tropas de Marruecos y las trasladó a Ceuta y Melilla, una decisión que el gobierno marroquí calificó de provocación. La controversia derivó en una presentación diplomática ante las Naciones Unidas.

1957. Malasia obtuvo la independencia del Reino Unido y Abdul Rahman fue elegido primer ministro. Años después, la incorporación de otros territorios daría lugar a la formación de la Federación de Malasia.

1931. Las aguas del río Yang Tsé inundaron gran parte de una región de China y provocaron una catástrofe humanitaria de enorme magnitud. A las muertes directas por la crecida se sumaron luego millones de víctimas por hambre y enfermedades infecciosas.

1901. Germán Riesco fue proclamado presidente de Chile, en el inicio de un mandato atravesado por conflictos sociales y económicos. Su gobierno también quedó marcado por la represión de manifestaciones obreras y fuertes cuestionamientos políticos.

1864. En el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos, comenzó la evacuación de Atlanta por parte de la Confederación. Poco después, las tropas de la Unión ocuparon la ciudad y consolidaron una victoria clave para el Norte.

1850. Se firmó en Buenos Aires el tratado Arana-Le Prédour, por el cual Francia se comprometió a retirar sus fuerzas del Río de la Plata. El acuerdo puso fin al bloqueo económico sobre el puerto de Buenos Aires y reconoció la independencia argentina.

1813. En las cercanías de Irún se desarrolló la segunda Batalla de San Marcial, donde las tropas aliadas hispano-inglesas expulsaron al ejército napoleónico. El episodio significó el cierre de la Guerra de la Independencia en España.

1314. El rey Haakon V trasladó la capital de Noruega de Bergen a Oslo. La decisión fortaleció el papel político de esa ciudad dentro del reino durante el tramo final de su reinado.

Quiénes nacieron un 31 de agosto

1870. Nació en Chiaravalle, Italia, Maria Montessori, pedagoga, científica y médica que transformó la enseñanza con un método educativo centrado en la autonomía del niño. Su propuesta tuvo gran influencia en la educación preescolar y en los sistemas pedagógicos modernos.

1811. Nació en Tarbes, Francia, Théophile Gautier, poeta, dramaturgo, novelista y periodista. Fue una figura central en la fundación del Parnasianismo y su obra también mantuvo vínculos con el simbolismo y el modernismo.

161. Nació Lucio Aurelio Cómodo Antonino, conocido luego como Cómodo, quien llegaría a ser emperador romano entre 177 y 192. Fue el último integrante de la dinastía Antonina.

12. Nació Cayo Julio César Germánico, conocido como Calígula, futuro emperador romano. Su gobierno transcurrió entre 37 y 41 y quedó asociado a una etapa de extrema violencia y arbitrariedad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.