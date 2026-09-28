Qué se celebra hoy, lunes 28 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 28 de setiembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en distintos momentos de la historia.

Qué se celebra este 28 de setiembre

El festejo de gol de los jugadores de Peñarol en Jardines. Foto: Estefanía Leal

El 28 de setiembre se celebra el aniversario del Club Atlético Peñarol. La institución deportiva uruguaya fue fundada en el año 1891 como Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC) por obreros y empleados de la compañía ferroviaria inglesa Central Uruguay Railway Company of Montevideo, en la entonces villa Peñarol. Desde sus orígenes como club polideportivo hasta convertirse en uno de los más grandes del continente, Peñarol conmemora cada año esta fecha con actos institucionales, partidos conmemorativos y ediciones especiales de su camiseta, recordando sus cinco Copas Libertadores, tres Copas Intercontinentales y decenas de títulos locales que lo consagran como el primer campeón de América.

Eventos históricos que ocurrieron un 28 de setiembre

1939: Después de dos semanas de resistencia, Varsovia, capital de Polonia, se rinde ante la ofensiva nazi. El bombardeo aéreo había destruido industrias esenciales y dejado a la población civil en una situación crítica, en uno de los hechos históricos más duros de la Segunda Guerra Mundial.

1889: En las cercanías de París se celebra la primera Conferencia General de Pesos y Medidas. En esa instancia se adopta el kilogramo como masa patrón internacional, se define al metro como medida de referencia y se establece la equivalencia del quilate en 200 miligramos.

1864: En Londres se funda la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. La organización surge con el objetivo de coordinar la acción política del proletariado en Europa y otras regiones, y más adelante Karl Marx tendrá un papel central en su conducción.

1821: En México se instala una Junta Provisional de Gobierno que declara formalmente la Independencia del Imperio de México. El acta correspondiente es elaborada para dar validez al proceso y se ordena su difusión pública entre la población.

1814: En La Paz, durante la lucha por la independencia de Bolivia, se produce una matanza de residentes españoles. El episodio se inscribe entre los hechos históricos más violentos de ese período en la región.

1542: Joao Rodrígues Cabrilho, explorador portugués al servicio de la corona española, encuentra un puerto seguro para su flota en lo que hoy es la Bahía de San Diego, en la actual California. El hallazgo formó parte de un viaje de exploración por aguas hasta entonces desconocidas para los europeos.

1322: En la batalla de Mulhdorf, en Alemania, Luis IV de Baviera derrota y captura a Federico el Hermoso. La victoria pone fin a la disputa por la sucesión del Sacro Imperio Germánico y consolida el poder de la dinastía Wittelsbach.

1238: En Russafa, actual barrio de Valencia, los árabes capitulan ante Jaime I de Aragón tras extensas negociaciones. El acuerdo abre el camino para la posterior entrada del monarca en la ciudad y marca un momento decisivo en la historia valenciana.

1066: Guillermo, duque de Normandía, desembarca con su flota en las costas inglesas de Pevensey para reclamar el trono de Inglaterra. Este episodio antecede a la batalla de Hastings y a la posterior coronación de Guillermo el Conquistador.

409: Suevos, vándalos y alanos atraviesan los Pirineos e ingresan en la Península Ibérica tras años de saqueos en la Galia. Su llegada altera de manera profunda el panorama político y territorial del Imperio romano de Occidente en la región.

351: Tiene lugar la Batalla de Mursa, en la actual Croacia, donde el emperador Constancio II derrota al usurpador Magnencio. A pesar del triunfo, la magnitud de las pérdidas convierte al enfrentamiento en uno de los más sangrientos del siglo IV.

Quiénes nacieron un 28 de setiembre

1863: Nace en Lisboa Carlos I, quien años más tarde sería coronado rey de Portugal. Su figura quedó ligada a una etapa de cambios y tensiones en la monarquía portuguesa de fines del siglo XIX.

1841: Nace en Mouilleron-en-Pareds Georges Benjamin Clemenceau, médico, periodista y político francés. Fue una de las personalidades más influyentes de la Tercera República y tuvo un papel decisivo en la conducción de Francia durante la Primera Guerra Mundial.

1780: Nace en Saint-Martin-de-Laye Élie, duque de Decazes, político francés y estrecho asesor de Luis XVIII. Se destacó entre los moderados constitucionales monárquicos por su defensa de reformas vinculadas a la censura y al sistema electoral.

1573: Nace en Milán Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno de los grandes nombres de la pintura italiana. Está considerado como un referente central del barroco y una figura clave en el desarrollo del naturalismo.

551 a. C.: La tradición sitúa en esta fecha el nacimiento de Confucio, en la aldea de Qufu. Filósofo y creador del confucianismo, su pensamiento tuvo una influencia decisiva en la cultura y la historia de China.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.