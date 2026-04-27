Qué se celebra hoy, lunes 27 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 27 de abril de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los principales hechos históricos y nacimientos vinculados con un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan acontecimientos políticos, avances tecnológicos y figuras destacadas que forman parte de las efemérides del 27 de abril.

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de abril

2005. Tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac, en Francia, el Airbus A380, el mayor avión de pasajeros jamás construido. La aeronave, de dos plantas, fue concebida para transportar entre 500 y 800 pasajeros, según la configuración elegida por cada compañía aérea.

1994. Nelson Mandela gana las elecciones de Sudáfrica luego de haber pasado 27 años en prisión por su oposición al apartheid. El resultado marcó un cambio central en la historia política del país y se convirtió en uno de los hechos históricos más relevantes de fines del siglo XX.

Nelson Mandela.

1969. En Francia, el 53% del electorado rechaza la reforma constitucional impulsada por Charles de Gaulle sobre el Senado y las regiones. El resultado abre la salida del presidente, en un episodio de fuerte impacto institucional dentro de las efemérides políticas europeas.

Charles de Gaulle hablándole al pueblo francés.

1961. Sierra Leona se independiza del Reino Unido e inicia una nueva etapa como Estado soberano. El proceso, sin embargo, dio paso a un período de inestabilidad política dominado por una élite reducida volcada a la explotación de las riquezas nacionales.

1960. Togo, que había sido colonia alemana hasta 1918, se independiza de Francia. El nuevo país quedó bajo la presidencia de Sylvanus Olympio, en un proceso que forma parte de los hechos históricos de descolonización en África durante el siglo XX.

1945. Tropas rusas y estadounidenses se encuentran en las orillas del río Elba, en Alemania, en una imagen que simboliza el avance aliado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Londres, Moscú y Washington ratifican además su determinación de completar la derrota del Tercer Reich.

1908. Se inauguran en Londres las IV Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 22 países y 1.971 deportistas. La cita deportiva se extendió hasta octubre de ese mismo año y quedó registrada entre los grandes acontecimientos del deporte internacional.

1848. Francia abole de forma definitiva la esclavitud. La medida representó un hito jurídico y social dentro de un día como hoy, al consolidar un cambio de alcance histórico en el país europeo.

1565. Miguel López de Legazpi funda en Filipinas la Villa de San Miguel, hoy conocida como Cebú. El asentamiento se convirtió en una base clave para la expansión española en el archipiélago filipino y para la consolidación de su dominio en la región.

1296. Eduardo I de Inglaterra saquea la Abadía de Scone, en Escocia, y se apropia de la Piedra del Destino, símbolo de las coronaciones escocesas. El episodio quedó asociado a la disputa por la identidad y la soberanía entre ambos reinos.

Quiénes nacieron un 27 de abril

1822. Nace en Point Pleasant, Estados Unidos, Ulysses S. Grant, militar, político y futuro presidente de ese país en dos ocasiones. Su figura quedó ligada a la conducción estadounidense en una etapa decisiva del siglo XIX.

1791. Nace en Charlestown, Estados Unidos, Samuel Morse, inventor del telégrafo electromagnético. También desarrolló el alfabeto basado en puntos y rayas que lleva su apellido, clave en la historia de las comunicaciones.

1737. Nace en Putney, Reino Unido, Edward Gibbon, historiador inglés y autor de la obra clásica "Historia de la decadencia y ruina del Imperio romano". Su producción intelectual lo ubicó entre los estudiosos más influyentes de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.