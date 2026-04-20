WhatsApp estrena un cambio histórico en su apariencia: el "cristal líquido" es la nueva y polémica interfaz

La aplicación de mensajería Whatsapp lanzó su mayor cambio estético con la última actualización de iOS. Al estar vinculado al modelo iOS, los usuarios de Android (de momento) no tendrán oportunidad de ver estos cambios en sus dispositivos.

Este cambio estético se basa en la incorporación del lenguaje visual Liquid Glass, es decir, cristal líquido. En los iPhone ya se puede ver una renovación completa de la interfaz, que está en consonancia con los parámetros de la estética de cristal líquido de iOS 26.

¿Qué es Liquid Glass y cómo transforma la pantalla de WhatsApp?

El diseño de cristal líquido se destaca por las transparencias en su interfaz, lo que representa un cambio significativo respecto a los elementos más sólidos visualmente que tenían las gráficas anteriores de Apple.

En Whatsapp el cristal líquido ya abarca toda la interfaz de la aplicación. Se nota a través del efecto transparencia, en todos los elementos que aparecen en la pantalla (incluyendo la barra de navegación, botones y menús).

Liquid Glass en iOS 26 Foto: Apple

¿Quiénes se pueden instalar la última versión de Whatsapp?

Este lenguaje visual de Apple se viene probando desde octubre de 2025, en ediciones beta. Hoy, todos los usuarios de iPhone que cuenten con la actualización iOS 26, pueden activar este diseño.

La versión de Whatsapp que incluye esta nueva estética es la versión 26.14.76. Igualmente, aún puede ocurrir que no aparezca disponible en todos los dispositivos ya que se trata de un despliegue gradual que lanzó meta.