Apple lanza una actualización de urgencia para el iPhone tras detectar fallos críticos de seguridad en iOS 26.4

Apple lanzó su última actualización para iPhone: el iOS 26.4.1, disponible a partir del iPhone 11 en adelante. Después de unas semanas de haber salido con el novedoso iOS 26.4 (para iPhone y las versiones homólogas en el resto de dispositivos Apple), la empresa tuvo que lanzar una actualización urgente para todos los iPhone que ya se la habían descargado (el iOS 26.4.1), como medida intermedia para corregir problemas que no se percibieron en un comienzo.

Este reajuste surgió, por tanto, para corregir fallos de seguridad detectados en iOS 26.4. No representa ningún cambio visual o funcional en el iPhone, es meramente para atacar esos problemas o "bugs", que pueden perjudicar el funcionamiento del dispositivo. Ya se habían corregido más de 30 vulnerabilidades en iOS 26.4, pero siguen encontrando nuevos problemas constantemente. De momento, no están explícitos por Apple los detalles de los arreglos del iOS 26.4.1 que se implementan con esta actualización, debido a que siguen trabajando en ella. Cuando se consolide, elaborarán un informe con todos los datos que deben saber sus usuarios sobre la descarga.

¿Qué problemas se encontraron en iOS 26.4?

Los principales problemas detectados en iOS 26.4 incluyen fallos críticos de sincronización en iCloud (afectando contraseñas y datos), errores en la pantalla de notificaciones, caídas de rendimiento, sobrecalentamiento y consumo excesivo de batería. El iOS 26.4.1 fue la respuesta inmediata de Apple para corregir estos errores.

Las errores encontrados por los usuarios más comunes fueron:



Problemas de iCloud: los cambios realizados (en notas, contraseñas) no se sincronizaban entre iPhone y iPad.

Notificaciones: errores en la pantalla de bloqueo al intentar borrar notificaciones, requiriendo múltiples intentos.

Rendimiento y batería: usuarios informaron sobre caídas de cuadros (lags), aplicaciones que se cierran solas y una batería que dura menos de lo habitual.

Sobrecalentamiento: el iPhone se calienta más de lo normal, incluso en reposo.

CarPlay: fallos intermitentes de conexión.

Reinicio de iPhone Foto: Canva

¿Qué hizo Apple frente a estos problemas?

Con la versión iOS 26.4.1, Apple busca solucionar específicamente la sincronización de iCloud y el bug de las notificaciones. Recomiendan, por tanto, actualizar a la versión 26.4.1 de inmediato para resolver estos problemas y prevenir vulnerabilidades de seguridad.

La actualización se realiza como cualquier otra de Apple: entrando en Ajustes > General > Actualización de software. Es importante prestar atención a este tipo de fallas que surgen en las compañías de tecnología, puesto que los dispositivos guardan mucha información personal y sensible de los usuarios, como contraseñas de cuentas de banco con todos los datos de las tarjetas. No se trata de alarmarse pero sí de ser precabido y tomar las medidas correspondientes.