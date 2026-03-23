El País presenta “Tu resumen personalizado”, una nueva experiencia dedicada para sus lectores

En su apuesta constante por innovar y mejorar la experiencia de lectura, El País presenta “Tu resumen personalizado”, un nuevo módulo gratuito pensado para ofrecer a cada usuario una forma más simple, útil y personal de comenzar el día informado.

Disponible para todos los usuarios registrados en el sitio, esta nueva herramienta permite acceder a una experiencia de lectura más inteligente y adaptada a los intereses de cada lector. Además, al registrarse en El País, los usuarios también obtienen 10 notas gratis por mes, lo que amplía aún más las posibilidades de disfrutar del contenido del diario.

Desarrollado con el apoyo Google, este nuevo módulo combina tecnología, análisis de comportamiento de lectura e inteligencia artificial para construir una propuesta informativa personalizada y dinámica.

Con este lanzamiento, El País refuerza su compromiso con el desarrollo de productos digitales que mejoren la relación entre el periodismo y sus audiencias. La incorporación de inteligencia artificial al servicio de la experiencia del lector no busca reemplazar el trabajo periodístico, sino hacerlo más accesible y funcional para cada usuario.

“Queremos que cada lector sienta que El País lo acompaña de una manera más cercana e inteligente, ayudándolo a encontrar rápidamente los temas que más le interesan, sin perderse lo importante del día”, señaló Juan Martín Vaz, gerente de audiencias de El País.

Vaz agregó que “este desarrollo, realizado con el apoyo de Google, marca un paso relevante en la evolución digital del diario, porque nos permite combinar periodismo de calidad con tecnología aplicada a mejorar la experiencia de nuestros usuarios”.

Una experiencia para cada lector

El corazón de esta nueva funcionalidad es un resumen del día personalizado. A medida que el lector navega en el sitio con su usuario logueado, el sistema va entendiendo cuáles son sus intereses: política, deportes, economía, cultura, espectáculos o cualquier otra temática que despierte su atención. A su vez, descarta los contenidos que el usuario indique que no son de su preferencia.

Con esa información, “Tu resumen personalizado” genera un bloque especialmente pensado para ese perfil de lector y prioriza las noticias, enfoques y temas que más le interesan. Por ejemplo, para quien sigue de cerca la actualidad política, el resumen pondrá el foco en ese universo; para quien prefiere deportes o espectáculos, la experiencia se adaptará a esos intereses.

Una forma más intuitiva de recorrer el diario

El producto cuenta con un carrusel de noticias personalizado que organiza los contenidos del día según el nivel de afinidad con cada usuario.

Las primeras notas que aparecen son aquellas con mayor probabilidad de interés para ese lector. Y a medida que la persona va abriendo y leyendo artículos, esos contenidos desaparecen del listado principal y dejan lugar a otros que todavía no fueron vistos.

El resultado es una experiencia novedosa, que invoca el espíritu de la lectura del diario en papel: la sensación de avanzar ordenadamente por la edición, sabiendo qué ya se leyó y qué queda por descubrir. Pero, en este caso, con una lógica adaptada a cada persona y con la potencia de una plataforma digital que se actualiza en tiempo real.

Así, el usuario puede recorrer el contenido del día con más claridad, más control y con la tranquilidad de que siempre tendrá a mano aquello que todavía no leyó. Incluso los lectores más intensos encontrarán valor en la herramienta, ya que cuando aparezcan nuevas publicaciones durante la jornada, estas se incorporarán al módulo para que nada importante se les escape.

Cómo acceder

Para usar “Tu resumen personalizado” solo hace falta contar con un usuario registrado en El País. El acceso es gratuito y, además, el registro permite leer 10 notas sin costo por mes.

Con esta nueva herramienta, El País da un nuevo paso en su proceso de transformación digital y abre la puerta a una forma de lectura más personalizada, ordenada y relevante para cada uno de sus lectores.

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