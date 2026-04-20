Qué se celebra hoy, lunes 20 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, lunes 20 de abril de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados ocurridos un día como hoy en la historia.

Eventos históricos que ocurrieron un 20 de abril

1972. El módulo lunar Orión, de la misión Apolo 16, alunizó con éxito en el cráter Descartes, en las tierras altas de la Luna, luego de una crisis técnica de siete horas que puso en duda la continuidad del viaje. John Young y Charles Duke se convirtieron así en el quinto equipo en llegar a la superficie lunar.

El lanzamiento del Apolo 16 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

1920. Se inauguraron en Amberes, Bélgica, las VI Olimpiadas de la Era Moderna, las primeras celebradas tras la Primera Guerra Mundial. Participaron 29 países y 2.561 deportistas en una cita que marcó el regreso del movimiento olímpico.

1914. Woodrow Wilson solicitó al Congreso de Estados Unidos autorización para desembarcar tropas en Veracruz, en medio del deterioro político en México. La decisión se dio en el contexto de la Revolución Mexicana y anticipó una intervención militar estadounidense.

1902. Marie y Pierre Curie lograron aislar en París el cloruro de radio, un avance clave para la investigación científica y futuras aplicaciones médicas. El hallazgo se sumó a sus trabajos previos sobre la radiactividad y consolidó su relevancia en la historia de la ciencia.

1871. En Estados Unidos se aprobó la Ley de Derechos Civiles que, entre otras disposiciones, declaró suprimida la asociación secreta y xenófoba del Ku Klux Klan. La medida formó parte de los esfuerzos por fortalecer las garantías civiles tras la Guerra de Secesión.

1828. El explorador francés René Caille se convirtió en el primer europeo en entrar y regresar con vida de Tombuctú, en la actual Malí. La travesía tuvo gran repercusión en Europa por el carácter casi legendario que entonces tenía la ciudad africana.

1792. Francia declaró la guerra a Austria en un contexto de fuerte tensión interna y externa. El conflicto abrió una nueva etapa en el proceso revolucionario francés y agravó la agitación política en París.

1775. Comenzó el sitio de Boston, un episodio decisivo en la guerra de independencia de Estados Unidos. El cerco se produjo después de los enfrentamientos de Lexington y Concord, que marcaron el inicio abierto de la rebelión de las colonias.

George Washington cruzando el Río Delaware durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. Foto: Washington Crossing Park Association

Quiénes nacieron un 20 de abril

1893. Nació en Barcelona el pintor surrealista Joan Miró, una de las figuras más influyentes de las vanguardias artísticas del siglo XX. Su obra se destacó por un lenguaje visual propio y una fuerte renovación de las formas plásticas.

Joan Miró.

1893. Nació en Burchard, Nebraska, Harold Lloyd, actor cinematográfico estadounidense y una de las grandes figuras de la comedia en el cine mudo. Su trayectoria lo ubicó junto a Buster Keaton y Charlie Chaplin entre los nombres más recordados del género.

1808. Nació en París Carlos Luis Napoleón Bonaparte, quien más tarde sería presidente de la II República Francesa y emperador con el nombre de Napoleón III. Fue el último monarca en reinar en Francia.

Napoleón Bonaparte. Picasa

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.