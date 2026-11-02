Qué se conmemora hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy o qué se conmemora hoy, lunes 2 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan acontecimientos políticos, científicos e internacionales que forman parte de las efemérides más relevantes.

Qué se conmemora este 2 de noviembre

El 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos, una fecha de la Iglesia católica dedicada a orar y recordar a quienes han fallecido. La conmemoración se celebra desde el año 998, cuando fue instituida por el monje benedictino Odilón de Cluny. En muchos países de América Latina, incluido Uruguay, la fecha se asocia con visitas a cementerios, ofrendas florales y actos de recuerdo familiar.

Flores en venta frente a los cementerios durante el Día de los Difuntos. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Eventos históricos que ocurrieron un 2 de noviembre

2000: Llega a la Estación Espacial Internacional el primer equipo de inquilinos permanente que comienza a trabajar en la ISS. Con este paso, la plataforma orbital consolida la presencia humana permanente en el espacio y avanza en un proyecto internacional de cooperación científica.

1998: En Buenos Aires se desarrolla la cuarta sesión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, auspiciada por la ONU. El encuentro impulsó un Plan de Acción para definir plazos y mecanismos vinculados a los compromisos ambientales surgidos tras Kyoto.

1976: Jimmy Carter derrota a Gerald Ford en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado abrió una nueva etapa política en el país, con posteriores avances en política exterior y en las relaciones diplomáticas con la República Popular China.

1930: Ras Tafari Makonnen e Itigue Menem son coronados en Adís Abeba como emperador y emperatriz del Imperio Etíope. Desde entonces, el nuevo monarca adopta el nombre de Haile Selassie I, una figura central en la historia contemporánea de Etiopía.

1917: Gran Bretaña presenta la Declaración de Balfour por mediación de Arthur James Balfour. El documento expresa la intención de favorecer en Palestina una nación para el pueblo judío y se convierte en un punto clave de la política internacional del siglo XX.

1789: La Asamblea Constituyente francesa aprueba en París la confiscación de los bienes de la Iglesia. La medida permite al Estado reorganizar recursos, asumir el control de hospitales y escuelas, y avanzar en reformas durante la Revolución Francesa.

Quiénes nacieron un 2 de noviembre

1815: Nace en Lincoln, Reino Unido, George Boole, matemático y lógico británico. Su trabajo dio origen al álgebra de Boole, considerada una base esencial para la aritmética computacional moderna y para múltiples desarrollos de la informática.

1755: Nace en Viena María Antonia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena, más conocida como María Antonieta. Integrante de la realeza europea del siglo XVIII, fue una figura de fuerte influencia política y simbólica en la corte francesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.