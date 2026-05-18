Qué se celebra hoy, lunes 18 de mayo de 2026: la Batalla de las Piedras y otras efemérides de un día como hoy

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 18 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Qué se celebra el 18 de mayo

El 18 de mayo se conmemora a través de un feriado nacional el aniversario de la Batalla de Las Piedras, que ocurrió en 1811. La Batalla de Las Piedras recibe ese nombre ya que se desarrolló muy cerca de la ciudad de Las Piedras, Canelones, que por ese entonces era una zona con poca población.

Montevideo era la capital del Virreinato del Río de la Plata y los revolucionarios orientales ya habían realizado el Grito de Asencio en febrero de 1811, tal como consigna Uruguay Educa. José Artigas, regresó a Uruguay en los primeros días de abril y se incorporó a ellos.

Artigas había ido reuniendo a patriotas que se iban levantando por todas partes para poder atacar a los españoles. Tres columnas de soldados orientales partieron desde diversos puntos del territorio. La primera de ellas estas tenía a Artigas al mando y salió de Mercedes. Luego, partió la columna dirigida por Venancio Benavídez, y posteriormente, la tercera, comandada por Manuel Francisco Artigas, que salió de Maldonado. Esta, llegando a Pando, se encontró con una fuerza realista, pero Manuel Francisco evitó el combate y el 17 de mayo, se incorporó a las fuerzas de su hermano, acampadas en el Canelón Chico.

Los españoles, tras enterarse de este plan, se vengaron con un saqueo a la estancia de Artigas, en el Sauce, de la que arrebataron unas 1.000 cabezas de ganado que despacharon hacia Montevideo. Los patriotas comenzaron su avance sobre Montevideo, y a medida que marchaban, lucharon y triunfaron en varios pueblos como en San José y Colonia.

¿Dónde fue la Batalla de las Piedras?

La Batalla de las Piedras se desarrolló en las cercanías de la actual ciudad de Las Piedras, Canelones, que en el momento era una zona con poca población. Ocurrió allí porque el gobernador de Montevideo, Francisco Javier De Elío, envió al capitán de fragata José Posadas y a su ejército de más de 1.200 hombres hacia el lugar para esperar al ejército de Artigas.

¿Cómo se desarrolló la Batalla de las Piedras?

La batalla empezó a las 11:00 horas y las fuerzas artiguistas avanzaron en una primera instancia sobre los españoles. Tras un tiroteo, Posadas y sus hombres retrocedieron hasta una zona elevada, como explica Uruguay Educa, lo que generalmente constituye una ventaja.

La Rendición de Posadas en la Batalla de las Piedras. Juan Luis Blanes, Museo Histórico Nacional.

Artigas avanzó hacia la posición de los españoles por la izquierda, con la columna oriental de caballería comandada por Antonio Pérez, y por la derecha, con la columna que tenía a Juan de León al mando.

Allí, ordenó a la columna de su hermano, Manuel Francisco Artigas, que cercara a los españoles por la retaguardia. Así sucedió y, de esta manera, Posadas y su ejército fueron encerrados y se rindieron.

La actitud de Artigas al finalizar el combate fue tolerante y compasiva: envió al padre Valentín Gómez, capellán voluntario del ejército revolucionario, a recoger el sable que Posadas había clavado en el piso como señal de rendición y dar auxilio a los heridos.

La web mencionada explica que la diferencia entre los españoles y los revolucionarios era su armamento: los españoles tenían armas con las que los revolucionarios no contaban. Estos pelearon con unos pocos fusiles y dos cañones, pero, sobre todo, boleadoras, lanzas construidas con hojas de tijeras de esquilar atadas a cañas tacuaras o ramas de árboles, que empleaban como “picanas” para arrear al ganado.

La victoria influyó en el estado de ánimo de los revolucionarios, renovó sus fuerzas y los dotó de confianza en sí mismos. A su vez, Artigas fue nombrado coronel por la Junta y otros oficiales que lucharon a su lado también fueron ascendidos, según explica el portal citado.

Unos días después, tras haber exigido la rendición de Montevideo y esta haber sido rechazada, Artigas y los revolucionarios procedieron a sitiar Montevideo.

Eventos históricos que ocurrieron un 18 de mayo

1974. La India se convirtió en la sexta potencia nuclear del mundo al detonar con éxito, en el desierto del Rajastán, una bomba de potencia similar a la lanzada sobre Hiroshima. El ensayo rompió el monopolio nuclear de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y generó fuertes críticas internacionales.

Recreación de una bomba nuclear. Foto: Freepik.

1944. En Monte Cassino, Italia, la bandera polaca ondeó sobre las ruinas del antiguo monasterio que había sido símbolo de la resistencia alemana, mientras tropas británicas tomaron el control de la ciudad de Cassino. La victoria aliada se produjo cuatro meses después del primer asalto y marcó un punto clave en la campaña italiana.

1899. Se celebró en la Huis ten Bosch, en La Haya, la primera de una serie de conferencias internacionales que darían como resultado la Convención de La Haya. Con la participación de 101 delegados, el encuentro debatió sobre la paz mundial, la reducción de armamento y las normas de los conflictos bélicos.

1680. En Madrid, el rey Carlos II aprobó mediante una pragmática la "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias", una compilación de normas destinadas a regular las posesiones españolas en América y Filipinas. La obra reunió más de seis mil leyes organizadas en nueve libros.

1291. Las fuerzas sarracenas al mando del sultán mameluco Al Malik Al-Ashraf Kalil abrieron brecha en las murallas de Acre, en la actual Israel, último bastión cristiano en Tierra Santa. La caída de la ciudad anticipó la rendición de los cristianos y su repliegue hacia Chipre.

Quiénes nacieron un 18 de mayo

1920. Nació en Wadowice, Polonia, Juan Pablo II, quien durante su pontificado desempeñó un papel clave en la escena internacional y en el proceso que desembocó en la disolución de la Unión Soviética.

Juan Pablo II. Foto: archivo El País.

1895. Nació en Niquinohomo, Nicaragua, Augusto César Sandino, patriota y revolucionario nicaragüense que lideró la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en su país.

1872. Nació en Trellech, Gales, Bertrand Russell, matemático, pacifista y escritor británico, distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1950 por su pensamiento e ideales humanitarios.

1850. Nació en Camden Town, Reino Unido, Oliver Heaviside, físico británico reconocido por demostrar la existencia de la ionosfera, fundamental para la reflexión de las ondas de radio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.