Puerto de Róterdam recibirá este lunes el crucero con brote de hantavirus que partió de Argentina
Autoridades sanitarias locales instalaron cabinas temporales para atender a tripulación y pasajeros, quienes deberán cumplir seis semanas de cuarentena obligatoria, algunos en sus países de origen.
El puerto neerlandés de Róterdam se prepara para recibir hoy lunes al crucero MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus andino que ha dejado tres fallecidos y varios contagios, mientras las autoridades sanitarias ultiman un operativo de cuarentena y vigilancia médica para los tripulantes que permanecen a bordo.
El barco navegó el fin de semana rumbo al mayor puerto de Europa con 27 personas aún en la embarcación, entre ellas 25 miembros de la tripulación y dos empleados neerlandeses del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM).
En el puerto de Róterdam se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional, aunque las autoridades aún no han decidido si estos permanecerán allí en las seis semanas de cuarentena obligatoria, o si algunos viajarán a sus países de origen.
La situación sanitaria se mantiene bajo vigilancia internacional desde que el brote de hantavirus fuera detectado en la travesía del barco, que navega bajo bandera neerlandesa y que había partido el 1 de abril de Argentina para la ruta por la Antártida y el Atlántico Sur.
Antes de dirigirse a Róterdam, más de un centenar de pasajeros de 23 nacionalidades desembarcaron en Tenerife para ser trasladados en avión a sus respectivos países. EFE
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