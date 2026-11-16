Qué se celebra hoy, lunes 16 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más recordados de un día como hoy. La fecha permite repasar efemérides vinculadas con la cultura, la política y la exploración.

Qué se recuerda este 18 de noviembre

El 16 de noviembre de 1945 se firmó en Londres la Constitución de la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su creación fue impulsada durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de contribuir a la paz mediante la cooperación internacional en áreas como la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

La conferencia fundacional reunió a representantes de 44 gobiernos, mientras que la Constitución fue firmada por 41 Estados. La organización se sustentó en la idea de que la paz no podía construirse únicamente mediante acuerdos políticos y económicos, sino también a través del entendimiento y la solidaridad intelectual entre los pueblos. La Constitución entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, tras alcanzar las 20 ratificaciones necesarias.

Logotipo de la Unesco. Foto: AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 16 de noviembre

1938: En el marco de la Guerra Civil Española concluye la Batalla del Ebro, tras 115 días de enfrentamientos. El repliegue de las tropas republicanas marcó un punto decisivo del conflicto y dejó un saldo de miles de muertos, heridos y prisioneros.

1904: Estados Unidos compra a la Compañía del Canal de Panamá sus derechos y propiedades por 40 millones de dólares. La operación fue un paso central en el desarrollo del canal interoceánico.

Canal de Panamá. Foto: AFP.

1885: George Eastman logra impresionar imágenes en papel cubierto de bromuro de plata en Estados Unidos. El avance técnico abrió el camino hacia los rollos fotográficos y transformó la historia de la fotografía.

1870: Las Cortes eligen en Madrid como rey de España al duque de Aosta, Amadeo de Saboya. La decisión generó fuerte resistencia entre los carlistas y derivó en un nuevo conflicto interno.

1855: El explorador británico David Livingstone se convierte en el primer europeo en ver las cataratas Victoria, sobre el río Zambeze. El sitio es uno de los paisajes naturales más emblemáticos del continente africano.

1700: Felipe de Borbón, duque de Anjou, acepta el trono de España con el nombre de Felipe V. Su llegada abrió una nueva etapa dinástica y antecedió a la Guerra de Sucesión española.

1519: Diego de Velázquez de Cuéllar traslada la ciudad de La Habana a la bahía donde se encuentra en la actualidad. Ese mismo año se oficia la primera misa y queda fundada oficialmente la Villa de San Cristóbal de La Habana en su nuevo emplazamiento.

Quiénes nacieron un 16 de noviembre

1922: Nace José Saramago en Azinhaga, Portugal. El escritor y ensayista se convirtió en una de las figuras centrales de la literatura en lengua portuguesa y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998.

José Saramago. Ander Gillenea/Getty Images

42 a. C.: Nace en Roma Tiberio César Augusto, quien más tarde sería el segundo emperador romano. Su figura tuvo relevancia en la consolidación del poder imperial tras el gobierno de Octavio Augusto.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.