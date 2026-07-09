Qué se celebra hoy, jueves 9 de julio de 2026: Día de la Independencia de Argentina y otras efemérides

Si busca qué se celebra hoy, jueves 9 de julio de 2026, en esta nota de efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de la fecha.

Qué se celebra este 9 de julio

El Día de la Independencia de Argentina, celebrado cada 9 de julio, conmemora uno de los eventos más importantes en la historia del país: la proclamación de su independencia de la dominación española en el año 1816. Este día marca el inicio de una nueva etapa para la nación argentina, en la que se consolidaron los ideales de libertad y soberanía que habían inspirado el proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810.

Meses más tarde, se llevó a cabo la firma de la declaración, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, un edificio que actualmente se conoce como la Casa Histórica de Tucumán. Durante las reuniones, los diputados analizaron la necesidad de formar una nueva nación independiente. El objetivo era romper los vínculos políticos con la monarquía española y establecer un gobierno capaz de actuar según sus propios intereses y deberes cívicos.

¿Qué sucedió el 9 de julio de 1816?

El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia, un documento esencial para la historia nacional. Fue en el Congreso de Tucumán, cuando se llevó a cabo una asamblea convocada por el Directorio, la institución que ejercía el control de los territorios rebeldes del antiguo Virreinato del Río de la Plata.

Bandera de Argentina. Foto: AFP

Para comprender la importancia de este suceso, es importante conocer los antecedentes del territorio nacional. En 1814, el rey Fernando VII había recuperado su poder en España luego de las invasiones napoleónicas. Su intención era recuperar los territorios del continente americano. Asimismo, los ejércitos realistas continuaban combatiendo en distintas regiones, por lo que las Provincias Unidas decidieron reunirse para definir un camino común frente a esa situación.

El 24 de marzo de 1816, comenzaron las sesiones del Congreso, en San Miguel de Tucumán. Los representantes de distintas provincias se reunieron para debatir el futuro de los territorios que buscaban consolidar su autonomía.

Eventos históricos que ocurrieron un 9 de julio

2011: En Juba, James Wani Igga leyó la declaración de independencia y se izó la bandera de la nueva República de Sudán del Sur, proclamando oficialmente su separación de Sudán. Salva Kiir juró como presidente y nació así un nuevo país, el número 193 reconocido por la ONU.

1962: Estados Unidos detonó la bomba atómica Starfish Prime en el espacio exterior, a 400 kilómetros de altura. El ensayo nuclear tuvo una potencia de 1450 kilotones y quedó como uno de los episodios más impactantes entre las efemérides vinculadas a la carrera armamentista.

Bomba nuclear.

1942: Ana Frank y su familia pasaron a la clandestinidad al ocultarse en un anexo secreto de un edificio sobre el Prinsengracht, en Ámsterdam. La experiencia quedaría reflejada en su célebre diario, convertido con el tiempo en uno de los testimonios más conocidos de la persecución nazi.

Ana Frank.

1877: Comenzó en Worple Road, cerca de la estación de Wimbledon, la primera edición del torneo de tenis de Wimbledon. El certamen se disputó solo en individuales masculinos, con 22 jugadores amateurs británicos, y con el tiempo se transformó en uno de los grandes hitos del deporte.

1821: Las tropas de José de San Martín entraron en Lima, capital de Perú. Días después se convocó un cabildo abierto y más adelante se firmó el Acta de independencia, en un proceso decisivo para la emancipación peruana.

1816: En el Congreso de Tucumán se aprobó el Acta de Emancipación que proclamó la independencia de las Provincias Unidas de España. La decisión marcó uno de los hechos históricos más recordados de un día como hoy en América del Sur.

1762: Catalina II asumió como emperatriz de Rusia tras suceder a su marido Pedro III. Su llegada al poder abrió una etapa de reformas, vínculos con pensadores ilustrados y transformaciones políticas de gran impacto en el Imperio ruso.

1540: Enrique VIII, rey de Inglaterra e Irlanda, se divorció de su cuarta esposa, Ana de Cleves, tras seis meses de matrimonio. El monarca alegó falta de atracción y sostuvo además que la unión no había sido consumada.

Quiénes nacieron un 9 de julio

1916: Nació en St. Peter's Edward Heath, político conservador británico que años más tarde se convertiría en primer ministro del Reino Unido entre 1970 y 1974. Durante su gestión logró la entrada de su país en la entonces Comunidad Económica Europea.

1819: Nació en Spencer, Estados Unidos, Elias Howe, inventor estadounidense a quien se le concedería en 1846 la primera patente de una máquina de coser. Su nombre quedó asociado a uno de los avances técnicos más influyentes de la industria textil.

1764: Nació en Londres Ann Radcliffe, escritora considerada pionera de la novela gótica de terror. Su obra influyó en autores y pensadores de distintas épocas, y "Los misterios de Udolfo" figura entre sus títulos más reconocidos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.