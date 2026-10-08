Qué se celebra hoy, jueves 8 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 8 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. En esta selección de efemérides se repasan acontecimientos de alcance político, científico y cultural vinculados a esta fecha.

Qué se conmemora este 8 de octubre

El 8 de octubre de 1851, en Montevideo, se firmó el tratado que puso fin a la Guerra Grande, el conflicto más largo y devastador de la historia uruguaya, que se extendió entre 1839 y 1851, enfrentando a blancos y colorados, con la intervención de Argentina, Brasil y potencias europeas.

Conocido como la Paz de Octubre o Pacto de la Unión, el acuerdo estableció la fórmula de ni vencidos ni vencedores, reconoció como único gobierno legítimo al de la Defensa, validó los actos del Gobierno del Cerrito liderado por Manuel Oribe, y dispuso la elección de nuevas cámaras y presidente, devolviendo la paz al país tras más de una década de guerra civil e intervención extranjera.

Eventos históricos que ocurrieron un 8 de octubre

2021: 136 países de la OCDE votaron a favor de imponer un impuesto mínimo del 15 % a las empresas multinacionales que facturaran más de 750 millones de dólares anuales. La medida fue presentada como un primer paso para mejorar la recaudación global y avanzar en criterios de mayor equidad tributaria.

1967: Ernesto "Che" Guevara fue capturado en Bolivia tras una escaramuza con un destacamento especial del ejército boliviano. Herido durante el enfrentamiento, fue trasladado al poblado de La Higuera, donde permaneció detenido en el edificio de la escuela.

1957: Se produjo un grave incendio en un reactor de la planta nuclear de Windscale-Sellafield, en Reino Unido, que derivó en una fuga radiactiva sobre una extensa superficie. El episodio fue considerado luego uno de los accidentes nucleares más severos de su tiempo.

1881: Quedó inaugurada la línea férrea que unió Madrid con Lisboa en una ceremonia encabezada por los monarcas de España y Portugal. La conexión representó un hito en las comunicaciones entre ambos países de la península ibérica.

1871: La ciudad de Peshtigo, en Wisconsin, fue arrasada por un incendio de enormes proporciones que causó más de un millar de muertes. El fuego también devastó bosques y alcanzó a otras localidades en su avance.

1841: En Perú se decretó la creación de la Marina de Guerra bajo el gobierno liderado por José de San Martín. Como primer comandante general fue designado Martin George Guisse, quien fue ascendido de inmediato al rango de contralmirante.

1582: El proceso de aplicación del calendario gregoriano dejó a esta fecha fuera del cómputo en Roma, tras la decisión del papa Gregorio XIII de reemplazar el calendario juliano. La reforma dispuso que al 4 de octubre le siguiera directamente el 15 de octubre.

1515: Partieron desde Sanlúcar de Barrameda tres carabelas al mando de Juan Díaz de Solís por orden de Fernando el Católico. La expedición descubriría meses después el Río de la Plata, al que inicialmente llamó Mar Dulce.

451: Comenzó el concilio ecuménico de Calcedonia bajo la autoridad del papa León I. En esa instancia se proclamó la doctrina de las dos naturalezas de Jesucristo en una sola persona, divina y humana.

Quiénes nacieron un 8 de octubre

1949: Nació en Nueva York Sigourney Weaver, actriz estadounidense reconocida internacionalmente y ganadora de dos premios Globo de Oro. Su trayectoria la convirtió en una de las figuras destacadas del cine contemporáneo.

1895: Nació en Lobos Juan Domingo Perón, político y militar argentino que fue presidente en tres oportunidades. También fue el fundador del movimiento peronista, de amplia influencia en la vida política y social de Argentina.

Juan Domingo Perón.

1873: Nació en Copenhague Ejnar Hertzsprung, astrónomo danés que desarrolló un diagrama para relacionar la luminosidad de las estrellas con su color. Ese aporte sería parte del posterior diagrama de Hertzsprung-Russell.

1741: Nació en Cádiz José Cadalso, escritor y militar español considerado precursor del romanticismo. Entre sus obras más conocidas figura Cartas marruecas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.