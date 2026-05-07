Qué se celebra hoy, jueves 7 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 7 de mayo de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos destacados que dejaron su huella en la historia.

Qué se celebra este 7 de mayo

El Día Nacional de la Minería, celebrado el 7 de mayo en México, es una fecha que rinde homenaje a una de las actividades económicas más antiguas e importantes del país. Desde tiempos prehispánicos, la minería ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo económico, social y cultural de México.

Eventos históricos que ocurrieron un 7 de mayo

1995. En Francia, Jacques Chirac, líder de la derecha gaullista, fue elegido presidente de la República frente al candidato socialista Lionel Jospin. El triunfo marcó un cambio político en el país y abrió una etapa que luego se extendería con un segundo mandato.

1954. Fuerzas vietnamitas lideradas por Ho Chi Minh tomaron Dien Bien Phu tras 57 días de asedio y derrotaron a los franceses. El episodio fue decisivo para la retirada de Francia de sus intereses coloniales en Indochina.

Ho Chi Minh. Foto: Britannica

1945. Se firmó en Reims, Francia, el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la rendición incondicional de Alemania. El acuerdo puso fin a más de cinco años de conflicto en el continente, aunque la guerra continuó en Asia hasta la capitulación japonesa.

1929. El nacionalista Chiang Kai Chek se convirtió en presidente del Consejo Central Supremo de la República China. Su ascenso consolidó una etapa clave en la conducción política del país.

1915. El trasatlántico estadounidense Lusitania fue hundido frente a las costas irlandesas por submarinos alemanes. La tragedia causó 1.198 muertes y tuvo fuerte impacto internacional, especialmente en la opinión pública de Estados Unidos.

1875. Japón cedió a Rusia la isla de Sajalín meridional a cambio de 18 de las islas Kuriles. El acuerdo redefinió el equilibrio territorial entre ambas potencias en el noreste asiático.

1824. En Viena tuvo lugar el estreno de la Novena Sinfonía en re menor, de Ludwig van Beethoven. La obra fue recibida con admiración por el público y quedó consagrada como una de las composiciones más influyentes de la música occidental.

1682. En Moscú se produjeron graves enfrentamientos por la sucesión imperial tras la muerte del zar Feodor III. En ese contexto, Pedro I fue elegido como nuevo zar, en el inicio de una figura que luego transformaría a Rusia en una gran potencia.

1429. Juana de Arco, al frente de un ejército de 5.000 hombres, tomó el acceso a la ciudad de Orleans durante la guerra en Francia. La campaña resultó decisiva para fortalecer la posición de Carlos VII.

1274. Se abrió en Lyon el II Concilio convocado por el papa Gregorio X para tratar la reforma de la Iglesia, la relación con los griegos y la situación de Jerusalén y las cruzadas. Fue una de las grandes reuniones eclesiásticas de la Edad Media.

Quiénes nacieron un 7 de mayo

1919. Nació en Junín, provincia de Buenos Aires, María Eva Duarte, actriz y política argentina. Convertida luego en Eva Perón, tuvo un papel central en la vida pública de su país y en la promoción de los derechos de los trabajadores y del voto femenino.

Edificio con mural de Eva Perón. Foto: Tomás Cuesta/La Nación,GDA.

1892. Nació en Kumrovec Josip Broz, conocido como Tito, quien se convertiría en líder de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Su figura sería determinante en la historia política de los Balcanes en el siglo XX.

1861. Nació en Jorasanko, cerca de Calcuta, Rabindranath Tagore, poeta, filósofo y novelista bengalí. En 1913 recibió el Premio Nobel de Literatura, con lo que se convirtió en el primer asiático en obtener esa distinción.

1840. Nació en Votkins Piotr Ilich Tchaikovsky, uno de los compositores rusos más reconocidos del siglo XIX. Su producción musical dejó obras de enorme popularidad e influencia en la tradición clásica.

1833. Nació en Hamburgo Johannes Brahms, pianista y compositor romántico alemán. Su legado lo ubicó entre los nombres fundamentales de la música europea.

1812. Nació en Camberwell Robert Browning, poeta y dramaturgo inglés. Su obra alcanzó gran reconocimiento y lo convirtió en una referencia de la literatura británica del siglo XIX.

1711. Nació en Edimburgo David Hume, filósofo, economista e historiador escocés. Fue una de las figuras más influyentes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.