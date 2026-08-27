Qué se celebra hoy, jueves 27 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 27 de agosto de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que quedaron registrados en la historia.

Qué se celebra este 27 de agosto

El 27 de agosto se celebra el Día del Auténtico Fainá. Una fecha que conmemora la fundación del Molino Guido, en el año 1915, estableciéndose como el primer molino dedicado a producir harina para fainá en Uruguay.

De origen italiano, los hermanos Guido son reconocidos como los responsables de introducir esta receta de tradición genovesa, que con el tiempo se convirtió en un símbolo de la gastronomía uruguaya. En 2007, el Ministerio de Educación y Cultura declaró esta fecha de interés nacional. En la actualidad, alrededor de esta receta se desarrollan decenas de actividades en una jornada que busca reconocer su valor cultural.

Una porción de fainá. Foto: Molino Guido.

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de agosto

1896. Tiene lugar la guerra más corta jamás registrada en la historia, con una duración de 38 minutos, cuando las fuerzas del Reino Unido se enfrentan a las de Zanzíbar. El conflicto termina con la victoria británica.

1883. Se produce en Krakatoa la erupción volcánica más poderosa jamás registrada. El fenómeno causará decenas de miles de muertes en Java y Sumatra, y sus efectos atmosféricos se extenderán por todo el planeta.

1859. Se perfora en Titusville, Pennsylvania, el primer pozo petrolífero del mundo. Este hecho marca el inicio de la explotación industrial del petróleo como combustible mineral.

1828. En Río de Janeiro se firma un tratado de paz entre Argentina y Brasil por el que ambas partes reconocen como Estado soberano a la República Oriental del Uruguay. El acuerdo constituye un paso central en el proceso de independencia nacional.

Bandera de Uruguay. Foto: Unsplash.

1776. Da comienzo la Batalla de Long Island en el marco de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El enfrentamiento concluye con la derrota de las tropas americanas al mando de George Washington frente a las fuerzas británicas.

1557. Tras 17 días de asedio, la ciudad de San Quintín se rinde a las tropas de Felipe II de España, comandadas por Manuel Filiberto de Saboya. La acción pone fin a la Batalla de San Quintín.

Quiénes nacieron un 27 de agosto

1908. Nace en Gillespie County, Texas, Lyndon B. Johnson, quien llegará a ser el trigésimo sexto presidente de Estados Unidos. Asumirá el cargo tras el asesinato de John F. Kennedy y luego será elegido para un nuevo mandato.

1770. Nace en Stuttgart Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los filósofos más influyentes de la tradición alemana. Su pensamiento idealista tendrá una amplia proyección en la filosofía posterior.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.