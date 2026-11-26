Si buscás qué se celebra hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy en la historia. En estas efemérides se destacan acontecimientos políticos, culturales y científicos que marcaron distintas épocas.

Qué se celebra este 26 de noviembre

Cada 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo, una fecha proclamada por la Unesco durante la 40.ª reunión de su Conferencia General, en 2019, con el objetivo de promover la protección de este árbol y los valores que representa.

Según destaca la Unesco, el olivo y, especialmente, su rama, simbolizan desde la antigüedad la paz, la sabiduría y la armonía, valores que trascienden fronteras y forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Esta conmemoración busca poner en valor su importancia social, cultural, económica y medioambiental, así como fomentar su conservación y cultivo frente a los desafíos del cambio climático.

En este sentido, la Unesco invita a la comunidad internacional a sumarse a la celebración mediante debates, conferencias, talleres y actividades culturales que contribuyan a reconocer la riqueza de este árbol y su aporte al desarrollo sostenible y al cuidado del medioambiente.

Olivo. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 26 de noviembre

1942: Se estrena en Nueva York la película "Casablanca", drama romántico que con el tiempo se convertirá en un ícono del cine. La producción, protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, quedó entre los grandes clásicos de la historia audiovisual.

1924: Se proclama la República Popular de Mongolia, luego de que el país dejara atrás la invasión china con ayuda de Rusia. Ese proceso abrió una etapa de régimen comunista y de acercamiento político a la Unión Soviética.

1922: Howard Carter y Lord Carnarvon ingresan a la tumba de Tutankamón tras romper los sellos reales intactos. El hallazgo reveló cámaras prácticamente intactas, con miles de objetos de enorme valor arqueológico y el sarcófago del joven faraón egipcio.

Tutankamón.

1876: En México, José de la Cruz Porfirio Díaz asume la presidencia tras imponerse en las elecciones que él mismo había convocado. Comienza así el período conocido como el Porfiriato, una etapa de prolongado control político sobre el país.

1820: Representantes de la República de Gran Colombia y del reino de España firman en Santa Ana de Trujillo el Tratado de Regularización de la Guerra. El acuerdo puso fin a la llamada "guerra a muerte" y es considerado un antecedente clave del Derecho Internacional Humanitario.

1783: El químico francés Sebastien Lenormand concibe y prueba con éxito el primer paracaídas. En la demostración se arroja desde una torre con un dispositivo de 4,20 metros de diámetro y logra llegar al suelo sin sufrir daños.

Quiénes nacieron un 26 de noviembre

1919: Nace en Nueva York Frederik Pohl, destacado escritor de ciencia ficción. Su trayectoria incluirá títulos de referencia del género, entre ellos la "Saga de Heechee" y la novela satírica "Mercaderes del espacio".

1912: Nace en Slatina, Rumania, Eugene Ionescu, dramaturgo francés de origen rumano y figura central del teatro del absurdo. Su obra "La cantante calva", estrenada en 1950, le dará proyección y reconocimiento internacional.

1786: Nace en Oviedo José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, político e historiador español. Años más tarde ocupará la presidencia del Consejo de Ministros de España entre 1835 y 1836.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.