Qué se celebra hoy, jueves 25 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 25 de junio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia. En esta selección de efemérides se repasan acontecimientos que marcaron distintas épocas y figuras destacadas nacidas en esta fecha.

Qué se celebra este 25 de junio

Este 25 de junio se celebra en todo el mundo el Día de la Gente de Mar, una conmemoración internacional oficial organizada por la Organización Marítima Internacional (OMI), su objetivo es aumentar la concienciación sobre el millón y medio de marinos que hay en el mundo. También llamada el Día del Marino, esta jornada se estableció mediante una resolución adoptada en la Conferencia Diplomática celebrada en Manila en 2010, según la OMI.

Barco pesquero.

"Su objetivo declarado es reconocer la contribución única que realizan los marinos de todo el mundo al comercio marítimo internacional, a la economía mundial y a la sociedad civil en su conjunto", indica el organismo. La OMI asegura también que el Día de la Gente de Mar está reconocido por las Naciones Unidas como día conmemorativo.

Eventos históricos que ocurrieron un 25 de junio

1991: Eslovenia y Croacia proclaman su independencia. La decisión abrió una nueva etapa de tensión en los Balcanes, con el avance de fuerzas paramilitares serbias apoyadas por el ejército yugoslavo sobre buena parte de Croacia y el inicio de un conflicto de gran impacto regional.

1950: Tropas norcoreanas cruzan el paralelo 38 e invaden Corea del Sur. El episodio marcó el comienzo de la Guerra de Corea, un enfrentamiento que internacionalizó rápidamente el conflicto y derivó en la intervención de Estados Unidos y el aval de la ONU para el uso de la fuerza.

1948: Comienza el puente aéreo aliado para abastecer a Berlín Occidental, tras el bloqueo terrestre impuesto por el Ejército Rojo. La operación buscó sostener a cerca de dos millones de habitantes y se convirtió en uno de los hechos históricos más emblemáticos de la Guerra Fría.

1876: En Little Big Horn, el general George Armstrong Custer y los hombres del 7º de caballería son derrotados por guerreros sioux de distintas tribus comandados por Caballo Loco. La batalla quedó como uno de los enfrentamientos más recordados de las guerras entre pueblos indígenas y el ejército de Estados Unidos.

1806: Las fuerzas británicas al mando del brigadier Beresford inician el desembarco en las playas de Quilmes, cerca de Buenos Aires. El avance formó parte de las invasiones inglesas en el Río de la Plata y dio paso a la posterior organización de la reconquista desde Montevideo.

1530: Se presenta ante Carlos V la Confesión de Augsburgo, un texto de 28 artículos redactado por Philip Melanchthon. El documento fijó bases doctrinarias del protestantismo que luego sería identificado como luteranismo y conserva relevancia en la tradición religiosa protestante.

1447: Casimiro IV Jagellón, gran duque de Lituania, es coronado rey de Polonia. Su ascenso consolidó una figura central en la política de Europa oriental y anticipó posteriores victorias militares que ampliaron su influencia en la región.

841: Tiene lugar la batalla de Fontenoy-en-Puisaye, en el contexto de la guerra civil del imperio carolingio. Las tropas de Carlos el Calvo y Luis el Germánico derrotan a las de Lotario I, en un enfrentamiento que anticipó la posterior división del imperio.

Quiénes nacieron un 25 de junio

1903: Nace George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, escritor y periodista británico. Su obra incluye títulos fundamentales como Rebelión en la granja y 1984, textos clave para comprender los debates sobre totalitarismo, censura y poder político.

George Orwell. Picasa

1852: Nace Antoni Gaudí, arquitecto español reconocido por un estilo caracterizado por la libertad formal, el color y una marcada originalidad. Su nombre quedó especialmente ligado a la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona, una de las obras más conocidas de la arquitectura moderna.

Vista exterior de la Basílica de la Sagrada Familia del arquitecto español Antoni Gaudí en Barcelona. Foto: AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.