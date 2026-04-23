Qué se celebra hoy, jueves 23 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, jueves 23 de abril de 2026, en esta nota reunimos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que ayudan a entender la relevancia de esta fecha en la historia.

Qué se celebra cada 23 de abril

Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, celebrado el 23 de abril, es una jornada dedicada a la celebración de la literatura y la importancia de los derechos de autor en el fomento de la creatividad. Este día tiene como objetivo promover la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de los autores, quienes son esenciales para el desarrollo cultural y el acceso al conocimiento. Se reconoce la importancia de los libros en la transmisión de ideas, la preservación de la cultura y el impulso de la imaginación.

Mujer leyendo.

Eventos históricos que ocurrieron un 23 de abril

2011. El presidente de Yemen, Ali Abdalá Saleh, y los partidos opositores acuerdan que el mandatario entregue el poder a su vicepresidente en un plazo máximo de 30 días, a cambio de inmunidad procesal. El entendimiento preveía además la formación de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria a elecciones presidenciales.

1984. Se anuncia el descubrimiento de un virus que puede ser el causante del SIDA, un avance considerado clave en la investigación médica. También se informa sobre el desarrollo de un análisis de sangre destinado a prevenir contagios por transfusiones de productos contaminados.

1977. En España se legalizan los sindicatos de clase, prohibidos durante casi 40 años. La medida se produce en el proceso de transición política abierto tras la muerte del dictador Francisco Franco.

1945. Durante la Batalla de Berlín, las tropas soviéticas completan el cerco total sobre la capital alemana. El avance deja a los defensores en una situación crítica en una de las últimas grandes acciones de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

1925. Se presenta la primera edición de Don Quijote de la Mancha en sistema Braille, destinada a personas con discapacidad visual. La obra de Miguel de Cervantes es una de las más influyentes de la literatura en español y de alcance universal.

Don Quijote. FERNANDO PONZETTO

1838. Ingresa al puerto de Nueva York el barco de vapor inglés Great Western, tras completar la travesía desde Bristol en 15 días. El viaje marca un hito para la navegación transatlántica al reducir a la mitad el tiempo habitual de los buques de vela.

1563. Se coloca en El Escorial la primera piedra del futuro Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una de las construcciones más emblemáticas del reinado de Felipe II. La ceremonia deja asentados los nombres del rey y del arquitecto Bautista de Toledo.

1521. En Villalar, las tropas realistas derrotan al ejército comunero. La caída de este levantamiento se convierte en un episodio decisivo dentro de la historia política de la Corona de Castilla.

1348. El rey Eduardo III crea en el castillo de Windsor la Nobilísima Orden de la Jarretera, considerada la más antigua de las órdenes de caballería inglesas. Su membresía queda reservada como una distinción personal del soberano.

Quiénes nacieron un 23 de abril

1891. Nace en Sontsovka, en la actual Ucrania, Serguéi Prokófiev, compositor y pianista ruso. Su producción incluye ballets, conciertos para piano, sinfonías y obras de gran difusión como Pedro y el lobo.

1858. Nace en Kiel, Alemania, Max Planck, físico considerado fundador de la teoría cuántica. Sus aportes resultarían decisivos para el desarrollo de la física moderna.

1857. Nace en Nápoles Ruggero Leoncavallo, compositor italiano y figura destacada del verismo en la ópera. Su obra quedó asociada a una renovación del realismo musical de su tiempo.

1775. Nace en Londres William Turner, pintor inglés reconocido por sus paisajes y por una técnica que anticipó rasgos del preimpresionismo. Su influencia se proyectó sobre generaciones posteriores de artistas.

1185. Nace en Coimbra Alfonso II de Borgoña, quien sería el tercer rey de Portugal. Durante su reinado priorizaría la consolidación interna del reino por encima de la expansión militar.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.