Qué se celebra hoy, jueves 21 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 21 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se celebra este 21 de mayo

Cada 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, una jornada declarada por la Unesco para destacar la riqueza de las culturas del mundo y el "papel esencial del diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible, así como su valía económica". El organismo perteneciente a la Organización de Naciones Unidas señala que el 89% de los conflictos actuales en el mundo se producen en países con escaso diálogo intercultural, por lo que considera clave "reforzar el diálogo intercultural para forjar una cooperación eficaz y mantener la paz".

Mujer bailando flamenco en Sevilla. Foto: Tablao Flamenco Álvarez Quintero

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de mayo

1998. En Indonesia, el dictador y presidente Suharto presenta la dimisión tras varias semanas de violentos disturbios. Su salida pone fin a 32 años de un gobierno marcado por la represión y queda entre los hechos históricos más relevantes de esta fecha.

1932. Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en atravesar en solitario el Océano Atlántico a los mandos de un avión. La aviadora estadounidense logra así una hazaña que la inscribe entre las grandes efemérides de la aviación.

Amelia Earhart. Foto: AFP

1927. Charles Lindbergh aterriza en París y completa con éxito el primer vuelo trasatlántico sin escalas. A bordo del "Spirit of St. Louis", recorre 5.900 kilómetros en 33 horas y media y protagoniza uno de los hitos más recordados de un día como hoy.

1919. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la Decimonovena Enmienda para avanzar hacia el voto femenino. La medida representa un paso decisivo en la ampliación de derechos políticos para las mujeres.

1904. En París se funda la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación. El organismo pasa a regir a las federaciones de fútbol del mundo y a organizar los campeonatos mundiales en sus distintas modalidades.

El sello de FIFA en una pelota de fútbol.

1871. Adolphe Thiers ordena el avance de 100.000 hombres contra París, entonces bajo control de La Comuna. La ofensiva marca una nueva etapa de la represión contra los comuneros y anticipa un desenlace sangriento.

1853. El presidente de Colombia, José María Obando, sanciona una nueva Constitución de 64 artículos y uno transitorio. El texto incorpora libertades civiles, separación entre Iglesia y Estado, y extiende el sufragio a todos los hombres.

1822. Agustín de Iturbide jura como emperador luego de que el Congreso vote a favor de su coronación. El hecho consolida un cambio político de gran trascendencia en México tras la independencia.

1813. En la batalla de Bautzen, Napoleón derrota a un ejército combinado ruso-prusiano. Aunque impone su superioridad militar, el resultado no se considera una victoria completa por no lograr prisioneros ni capturar artillería o estandartes.

1502. El navegante español Juan de Noya descubre en el sur del océano Atlántico un islote al que bautiza Santa Elena. El hallazgo se produce durante el regreso de un viaje desde la India al servicio de la corona de Portugal.

1471. La derrota de los Lancaster ante los York en la batalla de Tewkesbury pone fin de manera temporal a la guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. El conflicto, sin embargo, tendría un cierre definitivo años más tarde.

822. Tras la muerte del emir Alhakén I en el Emirato de Córdoba, lo sucede su hijo Abderramán II. Su reinado quedará asociado al impulso de las ciencias, las artes, la agricultura y la vida cultural de Córdoba.

Quiénes nacieron un 21 de mayo

1921. Nace en Moscú Andrei Sajarov, científico vinculado a la fusión nuclear y figura reconocida por su defensa de los derechos humanos. Su trayectoria lo convertiría en una referencia internacional del pensamiento disidente soviético.

1844. Nace en Laval Henri Julien Félix Rousseau, pintor francés que sería uno de los máximos representantes del arte naif. Su obra alcanzaría gran relevancia dentro de la historia de la pintura europea.

1799. Nace en Lyme Regis Mary Anning, paleontóloga y coleccionista de fósiles. Sus descubrimientos resultarían decisivos para transformar la comprensión científica de la vida prehistórica y de la historia de la Tierra.

1527. Nace en Valladolid Felipe II, futuro monarca del Imperio Español. Su reinado abarcaría vastos territorios en Europa, América, África y Asia, en uno de los períodos de mayor expansión de la monarquía hispánica.

1471. Nace en Nuremberg Alberto Durero, grabador y pintor fundamental para la difusión del Renacimiento en el norte de Europa. Su producción artística sería admirada tanto por sus contemporáneos como por generaciones posteriores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.