El paraíso geológico de Uruguay que ingresa a la Red Mundial de Geoparques de la Unesco

Uruguay consolida su posición en el mapa del turismo sostenible global tras una decisión histórica del organismo internacional más relevante en materia de patrimonio. A partir de este miércoles el geoparque Manantiales Serranos (Lavalleja) ha sido incorporado oficialmente a la Red Mundial de Geoparques de la Unesco, un reconocimiento que no solo valida su riqueza geológica, sino que también premia el trabajo articulado entre comunidades locales y equipos técnicos.

Esta designación sitúa al territorio uruguayo en una vitrina privilegiada para el geoturismo, una tendencia en alza que atrae a visitantes interesados en la educación ambiental y la conservación.

La oficialización del sello Unesco representa un salto cualitativo para las políticas públicas de preservación, permitiendo que el paisaje serrano sea gestionado bajo estándares de sostenibilidad que aseguren su integridad para las futuras generaciones.

Cerro Místico, Lavalleja.



El impacto económico y social en la región

La entrada de Manantiales Serranos a la Red Mundial no es solo un título honorífico; es una herramienta estratégica para la economía del interior. Este reconocimiento impulsa de manera directa la generación de empleo local y el fortalecimiento de emprendimientos turísticos que rescatan los saberes y tradiciones de la zona.

Al atraer a un perfil de turista más consciente y de mayor gasto promedio, se abre una oportunidad única para diversificar la oferta nacional más allá de los destinos tradicionales de sol y playa.

Randy Motte en Cerro Arequita. Foto: Sebastián Astorga.

El territorio de Manantiales Serranos se proyecta ahora como un aula abierta donde convergen la ciencia y la recreación. La Unesco destaca que estos espacios deben ser utilizados para promover el conocimiento sobre la historia de la Tierra y los desafíos del cambio climático.

El área incluye 50 sitios de valor geológico, cultural y ecológico. Entre ellos: el cerro Arequita, el Salto del Penitente o el Ventorrillo de la Buena Vista.