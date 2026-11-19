Si busca qué se celebra hoy, jueves 19 de noviembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy, con una guía clara sobre las efemérides de la fecha.

Qué se recuerda este 19 de noviembre

Un 19 de noviembre de 1863, el presidente estadounidense Abraham Lincoln pronunció el Discurso de Gettysburg durante la ceremonia de inauguración del cementerio nacional en el campo de batalla de Gettysburg, Pensilvania. En un discurso de aproximadamente dos minutos, Lincoln reivindicó los principios de igualdad y libertad expresados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y rindió homenaje a los soldados de la Unión que murieron durante la guerra civil. La intervención tuvo lugar cuatro meses después de la batalla de Gettysburg, uno de los enfrentamientos más sangrientos del conflicto, y planteó la necesidad de preservar la democracia y continuar la lucha por una nación unida. Su cierre, en el que defendió un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, se convirtió en uno de los pasajes más reconocidos de la historia política estadounidense.

Eventos históricos que ocurrieron un 19 de noviembre

1990: Algunos historiadores señalan el final de la Guerra Fría con la reunión en París de Estados Unidos, la Unión Soviética y otros 30 Estados en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El encuentro culminaría con la firma de la Carta de París para una nueva Europa.

1969: En el Océano de las Tormentas alunizó el Apolo XII, la segunda misión tripulada a la Luna, integrada por Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. La expedición marcó un nuevo avance en la exploración espacial de Estados Unidos.

1882: En Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Dardo Rocha, colocó la primera piedra de la ciudad de La Plata. El proyecto buscaba convertirla en una capital marítima de la nación y en un nuevo centro político y administrativo.

1850: En Madrid se inauguró oficialmente el Teatro Real, de estilo neoclásico y dedicado a la ópera. Con el tiempo se consolidó como uno de los principales escenarios líricos de España.

1819: En Madrid abrió al público el Museo Real de Pintura y Escultura, más tarde conocido como Museo del Prado. En su inauguración se exhibieron más de 300 obras, en el inicio de una de las pinacotecas más prestigiosas del mundo.

1803: Tras la derrota francesa en Vertières, las tropas del general Dessalines entraron en Cap Français y precipitaron la capitulación de Rochambeau. El episodio significó el fin del dominio francés en Saint Domingue, futura Haití.

1708: En el marco de la Guerra de Sucesión española, una escuadra angloholandesa tomó la isla de Menorca. La operación encontró escasa resistencia por la limitada defensa española en el territorio balear.

1564: Desde el puerto de Navidad, en México, partió la expedición comandada por Miguel López de Legazpi con destino al archipiélago filipino. La misión tendría un papel central en la expansión española en Asia.

1493: En su segundo viaje, Cristóbal Colón descubrió la isla de Borinquen, a la que llamó San Juan Bautista. Se trata de uno de los hechos históricos más recordados de la expansión europea en el Caribe.

Quiénes nacieron un 19 de noviembre

1917: En Allahabad nació Indira Priyadarshini Gandhi, figura central de la política india del siglo XX. Participó en el proceso de independencia de su país y ocupó en dos períodos el cargo de primera ministra.

1888: En La Habana nació José Raúl Capablanca, ajedrecista cubano y campeón mundial entre 1921 y 1927. Su brillantez sobre el tablero le valió el apodo de “la máquina del ajedrez”.

1875: En Honolulu nació Hiram Bingham, arqueólogo estadounidense vinculado al hallazgo y difusión internacional de Machu Picchu. Su nombre quedó asociado a uno de los descubrimientos arqueológicos más resonantes de América del Sur.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.