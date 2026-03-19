¿Qué se celebra hoy, jueves 19 de marzo de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 19 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 19 de marzo

En Uruguay cada 19 de marzo se celebra el Natalicio de José Pedro Varela, quien nació el 19 de marzo de 1845 en la ciudad sitiada de Montevideo durante la Guerra Grande, según la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

No solo fue el arquitecto de una reforma educativa sin precedentes, sino un intelectual que comprendió que el destino de la República estaba inexorablemente ligado a la ilustración de sus ciudadanos. Su prematura muerte, con apenas 34 años, no impidió que sus ideales de obligatoriedad, gratuidad y laicidad se convirtieran en los cimientos de la identidad nacional.

Este jueves 19 de marzo, la conmemoración del Día de la Laicidad invita a repasar la trayectoria de aquel joven que, pese al mandato paterno de dedicarse al comercio desde los 15 años, volcó su vocación hacia el periodismo, la literatura y la política. Desde las redacciones de El Siglo y La Paz, y tras su viaje iniciático por Estados Unidos y Europa donde conoció a Domingo Faustino Sarmiento, José Pedro Varela regresó con una convicción inquebrantable: la educación popular era la única herramienta capaz de pacificar una sociedad fragmentada y elevar su nivel moral y económico.

José Pedro Varela en un billete de 50 pesos. Foto: El País

Eventos que sucedieron un 19 de marzo y marcaron la historia

1982: Durante la dictadura militar argentina del gobierno de Leopoldo Galtieri, cuyo prestigio se encontraba claramente deteriorado con manifestaciones en la calle exigiendo libertad que fueron duramente reprimidas y necesitando de alguna manera contar con el apoyo popular y desviar la atención social de los problemas internos que lo ahogaban, un grupo de 50 argentinos aterrizó en Leith Harbour, en South Georgia, colonia británica muy próxima a las Islas Malvinas, en el Atlántico sur y plantó la bandera de su nación, un escalón más en la provocación argentina de la denominada "Operación Rosario" hasta la invasión total de las islas el 2 de abril.

Homenaje a los combatientes de la guerra de las Malvinas.

1970: Por primera vez, en plena "Guerra Fría", los dirigentes de los gobiernos de Alemania Federal y la República Democrática Alemana, Willy Brandt y Willi Stoph respectivamente, se reunieron en la ciudad de Erfurt, en Alemania Oriental. La decisión del Canciller Brandt de mantener su "Ostpolitik", o "Política del Este", supuso dar la vuelta al tradicional aislamiento que la Alemania Federal había pretendido de la República Democrática con respecto al resto del mundo. Las gestiones dieron su fruto y tres años más tarde, ambos países acordaron el reconocimiento diplomático y su integración en la ONU. Por su política de acercamiento y distensión entre las dos Europas, Willy Brandt fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971.

1844: Tras haberse proclamado la independencia dominicana el 29 de febrero pasado, en Azua, territorio dominicano, tuvo lugar la primera Batalla para lograr la independencia de Haití de la República Dominicana.

1830: En España, el rey Fernando VII, que había contraído matrimonio con su sobrina Maria Cristina de Borbón y en previsión de que su esposa embarazada diera a luz una niña, decidió que se publicara la Pragmática Sanción de 1789 mediante la cual quedó derogada la Ley Sálica, que impedía el acceso al trono a las mujeres. Con ello alejó momentáneamente las pretensiones del infante Carlos a la Corona, aunque tres años más tarde dio lugar a la primera de las Guerras Carlistas.

1812: En Cádiz (España) y en plena Guerra de Independencia contra la ocupación francesa, las Cortes Generales de España proclamaron, por primera vez, una Constitución de carácter liberal, avanzada para la época, que consagró a los ciudadanos como tales y no como súbditos. Como fue promulgada el 19 de marzo, día de San José, los gaditanos con humor le pusieron enseguida el sobrenombre de "La Pepa", con el que sería conocida.

1808: En España, tras la conspiración de El Escorial y el motín de Aranjuez, Carlos IV se vio forzado a abdicar a favor de su hijo Fernando VII.

1279: Fin de la dinastía china Song al ser derrotado su ejército en la Batalla naval de Yamen (en el delta del río de las Perlas, China) por las tropas mongolas al mando del general Zhang Hongfan de la dinastía Yuan que, a pesar de ser muy inferior en número de naves y soldados, obtuvo una victoria táctica y estratégica aplastante. Se produjeron decenas de miles de muertos, la mayoría pertenecientes al bando perdedor. La dominación mongola de China bajo esta dinastía duró hasta 1368, cuando se fundó la nueva dinastía china Ming, que expulsó a los mongoles a las tierras del norte.

Personalidades trascendentales que nacieron un 19 de marzo

1928: En la ciudad suiza de Sursee, nació Hans Küng, sacerdote y teólogo católico suizo. Fue uno de los teólogos más cuestionados del pensamiento católico contemporáneo. Sostuvo la necesidad que tenía la Iglesia de abrirse al mundo moderno, transformando sus estructuras. Asimismo abogó por un acercamiento entre religiones sin el cual resultó imposible lograr una paz mundial. Entre sus muchas obras, de carácter histórico y teológico, se destacan "Concilio y reunificación", de 1960, "Estructuras de la iglesia", de 1962, "¿Infalible? Un interrogante", de 1972 y "¿Existe Dios?", de 1977.

1813: Nació en Blantyre (Reino Unido), el explorador y misionero británico David Livingstone, descubridor de las espectaculares cataratas Victoria en el salvaje río Zambeze.

1738: En Tinta, Perú, en el seno de una familia indígena noble y adinerada que se dedicaba al comercio, nació José Gabriel Condorcanqui Noguera, también conocido como "Túpac Amaru II". Al ver los abusos e injusticias de los corregidores, fue el líder que encabezó la mayor rebelión de corte indigenista e independentista durante el Virreinato del Perú y el primero en pedir la libertad para toda América y en decretar la libertad de los llamados "negros", los esclavos africanos. Su movimiento constituyó un punto de inflexión que eliminó la clase indígena noble y acrecentó la represión. Con el paso del tiempo llegó a ser reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana.

1601: En Granada, España, nació Alonso Cano, pintor y uno de los mejores escultores imagineros.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.