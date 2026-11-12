Qué se celebra hoy, jueves 12 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 12 de noviembre de 2026, en esta fecha se recuerdan efemérides vinculadas con hechos históricos y nacimientos que marcaron un día como hoy en distintos momentos de la historia.

Esto se conmemora cada 12 de noviembre

El 12 de noviembre se conmemora en Uruguay el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, establecido por decreto en 1992 para promover la donación y reconocer a quienes colaboran de forma desinteresada.

La fecha coincide con el 50.º aniversario de la creación de los bancos de sangre de la Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud Pública. La jornada busca sensibilizar a la población sobre la importancia de donar sangre de forma voluntaria y habitual, ya que las reservas son necesarias para atender cirugías, emergencias, tratamientos médicos y otras situaciones que requieren transfusiones.

Hombre donando sangre. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 12 de noviembre

2014. Por primera vez en la historia, un artefacto fabricado por el ser humano consigue aterrizar en la superficie de un cometa. La sonda Philae, parte de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, alcanza el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, a 510 millones de kilómetros de la Tierra.

1984. Con el triunfo en las elecciones de Julio María Sanguinetti, candidato por el Partido Colorado, Uruguay sale de la dictadura y entra en la democracia. El resultado marca un hito central entre los hechos históricos del país en su retorno institucional.

Julio María Sanguinetti. Archivo El Pais

1982. El Politburó soviético nombra a Yuri Andropov como nuevo secretario general del PCUS, tras la muerte de Leonid Brézhnev. En el contexto de la guerra fría, su llegada al poder coincide con un deterioro de las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

1980. La sonda estadounidense Voyager 1 pasa a 190.000 kilómetros de Saturno, luego de un viaje de más de tres años. Las imágenes enviadas a la Tierra revelan con gran detalle sus anillos y permiten descubrir tres nuevas lunas en órbita alrededor del planeta.

1944. En Tromso, Noruega, bombarderos británicos de la Royal Air Force hunden el acorazado alemán Tirpitz, gemelo del Bismarck. El episodio se convierte en uno de los hechos históricos más relevantes de la guerra naval en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

1918. La asamblea nacional austríaca proclama la República y formaliza la adhesión al tratado de Saint-Germain-en-Laye. Con ese paso, Austria se establece como un Estado independiente en el derecho internacional, en medio de un escenario de fuertes dificultades económicas y tensiones políticas.

1912. Una expedición de rescate encuentra en la Antártida los cuerpos congelados de Robert Falcon Scott, Henry Bowers y Edward Wilson, más de siete meses después de su muerte. Junto a ellos aparece un diario con anotaciones clave para reconstruir lo sucedido durante la expedición.

1905. En las elecciones municipales españolas se registra un avance socialista en Madrid. Entre los concejales elegidos figuran Pablo Iglesias y Largo Caballero, en una jornada que queda entre las efemérides políticas destacadas de comienzos del siglo XX.

1864. Tras la captura del navío brasileño Marqués de Olinda por parte de Paraguay, comienza la guerra entre Paraguay y la Triple Alianza, integrada por Brasil, Uruguay y Argentina. El conflicto se extenderá hasta 1870 y tendrá profundas consecuencias para la región.

Quiénes nacieron un 12 de noviembre

1840. Nace en París el escultor francés Auguste Rodin, una de las figuras más reconocidas del arte europeo. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran El pensador y El beso, piezas que consolidaron su proyección internacional.

1651. Nace en San Miguel Nepantla Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Poeta, dramaturga y figura central de la literatura en lengua española, su obra la convirtió en uno de los grandes nacimientos recordados un día como hoy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.