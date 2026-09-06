Qué se celebra hoy, domingo 6 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 6 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta selección se repasan acontecimientos relevantes ocurridos el 6 de setiembre en distintos años.

Qué se celebra este 6 de septiembre

El 6 de setiembre de 1997 se realizó el funeral de Lady Di. Tras su trágico fallecimiento en un accidente de tránsito una semana antes en París, cerca de 2.000 personas estuvieron dentro de la Abadía de Westminster, mientras que se calcula que más de un millón de personas se desplegaron en las calles londineses para presenciar el paso del cortejo fúnebre. La noticia también generó un fuerte impacto a nivel global, estimándose que más de 2.000 millones de personas presenciaron las más de 6 horas de transmisión alrededor del mundo.

Eventos históricos que ocurrieron un 6 de setiembre

1968: En el Reino de Suazilandia, el rey Sobhuza II decreta la independencia del Reino Unido. El hecho marcó un cambio político de gran impacto para el país africano en su etapa de organización como Estado soberano.

1965: Tropas indias cruzan la frontera pakistaní por tres puntos e invaden Pakistán occidental, en una escalada del conflicto entre ambos países. Tras semanas de combates, las partes terminarán firmando un alto el fuego patrocinado por la ONU.

1944: Alemania utiliza por primera vez el misil V-2 con dos lanzamientos contra París, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El uso de esta arma de largo alcance abrió una nueva fase bélica y tuvo fuerte repercusión propagandística.

Segunda Guerra Mundial. AFP

1901: El presidente de Estados Unidos William McKinley resulta herido en un atentado cometido durante la Exposición Panamericana de Buffalo. El episodio conmocionó a la política estadounidense en el inicio del siglo XX.

1620: Zarpa desde Plymouth el buque Mayflower con 102 peregrinos que buscaban establecerse en América del Norte. El viaje se convertiría en uno de los episodios más citados de la colonización inglesa en el continente.

1522: La nave Victoria llega a Sanlúcar de Barrameda con 18 tripulantes al mando de Juan Sebastián Elcano. Así se completa la primera vuelta al mundo en barco registrada, uno de los grandes hitos de la navegación.

1492: Cristóbal Colón zarpa desde la isla de Gomera, en Canarias, para continuar su primera travesía atlántica. La expedición quedaría vinculada al posterior descubrimiento de América.

1423: El sultán osmanlí Amurates II ordena estrangular a todos sus hermanos para eliminar rivales en la sucesión al trono. La decisión refleja la dureza de las disputas de poder en el Imperio otomano.

394: Tiene lugar la Batalla del Frígido, en la actual Eslovenia, donde Teodosio I derrota a Eugenio. Tras esa victoria, el Imperio romano quedó unido por última vez bajo un mismo gobierno.

Quiénes nacieron un 6 de setiembre

1795: Nace en Dundee, Escocia, Frances Wright, conocida como Fanny Wright. Fue escritora, librepensadora, feminista y activista por la abolición de la esclavitud, con posterior nacionalización estadounidense.

1766: Nace en Eaglesfield John Dalton, químico y matemático inglés. Sus estudios sobre la alteración en la percepción de los colores dieron origen al término daltonismo, asociado a su apellido.

1757: Nace en Francia el marqués de La Fayette. Su trayectoria lo vinculó tanto a la independencia de Estados Unidos como a los comienzos de la Revolución francesa.

1666: Nace en Moscú el zar Iván V, integrante de la dinastía Romanov. Gobernó desde 1682, aunque su papel efectivo en el poder fue limitado por sus problemas de salud y por la regencia de su hermana Sofía.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.