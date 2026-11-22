Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. En esta selección de efemérides se destacan acontecimientos políticos, avances en el transporte y figuras que marcaron la historia.

Qué se recuerda los 22 de noviembre alrededor del mundo

Un 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en Dallas, Texas, el presidente estadounidense John F. Kennedy. Kennedy fue baleado mientras recorría la ciudad en una caravana presidencial por Dealey Plaza y falleció poco después en el Parkland Memorial Hospital. En un principio, Lee Harvey Oswald fue detenido ese mismo día como sospechoso del magnicidio, aunque murió dos días después, cuando fue baleado por Jack Ruby durante un traslado policial. El asesinato conmocionó al mundo y dejó una profunda huella en la política estadounidense. Las circunstancias del atentado y las investigaciones posteriores alimentaron controversias y cuestionamientos que se mantienen hasta la actualidad.

John F. Kennedy Foto: EFE

Eventos históricos que ocurrieron un 22 de noviembre

2011. El presidente de Yemen, Ali Abdalá Saleh, firmó su rendición definitiva luego de haberlo anunciado sin concretarlo en ocasiones anteriores. La decisión desató celebraciones masivas en Saná y Taiz, donde miles de opositores también reclamaron que no se le concediera inmunidad.

1990. Margaret Thatcher anunció su dimisión como primera ministra del Reino Unido tras detectar una fractura en las filas del Partido Conservador. Su salida puso fin a un extenso período de gobierno iniciado en 1979 y abrió paso a la llegada de John Major.

Foto: EFE.

1977. Se inauguró la línea supersónica regular entre París y Nueva York con un vuelo del Concorde, el avión anglo-francés capaz de superar la velocidad del sonido. La ruta quedó asociada a una nueva etapa en la aviación comercial de larga distancia.

1975. Juan Carlos I fue proclamado Rey de España ante las Cortes, en un momento decisivo para el futuro político del país. El hecho marcó el comienzo del proceso de Transición hacia la democracia tras el fin de la dictadura franquista.

1956. Se inauguraron en Melbourne las XIII Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 72 países y 2.938 deportistas. La edición estuvo atravesada por tensiones internacionales y por los primeros boicots vinculados al contexto de la guerra fría.

1824. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua promulgaron la Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América. La norma dio forma a una federación regional que años después terminaría fragmentándose por conflictos internos.

1574. El navegante español Juan Fernández descubrió dos islas del archipiélago que actualmente lleva su nombre frente a la costa chilena. Las bautizó como Santa Cecilia y Santa Clara, en una expedición que amplió el conocimiento geográfico de la región.

1497. Vasco da Gama se convirtió en el segundo navegante en doblar el Cabo de Buena Esperanza, siguiendo la ruta abierta previamente por Bartolomeu Dias. El avance fue clave en la búsqueda de una vía marítima hacia la India para el comercio de especias.

Quiénes nacieron un 22 de noviembre

1901. Nació en Sagunto el compositor español Joaquín Rodrigo, una de las figuras más reconocidas de la música clásica de su país. Su obra más célebre, el "Concierto de Aranjuez", alcanzó proyección internacional y se convirtió en una referencia para guitarra y orquesta.

1890. Nació en Lille Charles de Gaulle, militar y político francés que con el tiempo sería presidente de Francia. Su trayectoria lo convirtió en una de las personalidades centrales de la historia política del siglo XX en Europa.

1603. Nació en Fontainebleau Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis. Más adelante sería reina consorte de España y Portugal tras la llegada al trono de Felipe IV.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.