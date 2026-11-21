Si busca qué se celebra hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se recuerda este 21 de noviembre

Un 21 de noviembre de 1867 murió José Longinos Ellauri, abogado y político uruguayo, una de las figuras fundamentales de la organización institucional del país durante sus primeros años de vida independiente. Integró la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado y tuvo un papel destacado en la elaboración de la Constitución de 1830, la primera Carta Magna del Uruguay. Su trayectoria estuvo vinculada a la construcción de las instituciones de la nueva república y a la consolidación de su organización política y jurídica.

Mujer cuelga calendario mensual. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de noviembre

2002: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la cumbre de Praga, cursó una invitación oficial para que Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se incorporaran como nuevos miembros de la alianza política y militar.

1995: En Dayton, Estados Unidos, finalizó la conferencia que derivó en los Acuerdos de Dayton, un entendimiento clave para poner fin a la guerra de los Balcanes. La firma definitiva se realizaría después en París.

1969: En Estados Unidos se activó el primer enlace entre dos computadoras, una en la Universidad de Stanford y otra en UCLA. El proyecto, conocido como ARPANET, fue el antecedente directo de Internet.

1916: En el canal de Kea, en el mar Egeo, el Britannic, buque gemelo del Titanic, chocó con una mina y se hundió en 55 minutos. A pesar de sus medidas de seguridad, el naufragio dejó víctimas entre las personas que viajaban a bordo.

1877: Thomas Alva Edison anunció en Estados Unidos un avance técnico decisivo con la invención de su primer fonógrafo. El dispositivo permitía registrar y reproducir sonidos mediante un cilindro cubierto con papel metálico.

1806: Napoleón I decretó la prohibición continental al intercambio comercial con el Reino Unido. La medida buscó debilitar el poderío comercial británico al cerrarles los mercados europeos.

1783: Cerca de París se realizó el primer vuelo tripulado en globo de aire caliente, a cargo de Jean François Pilâtre de Rozier y François Laurent. La aeronave, fabricada por los hermanos Montgolfier, permaneció en el aire 25 minutos.

1620: Antes de desembarcar en Nueva Inglaterra, 41 peregrinos del Mayflower redactaron y firmaron la Declaración de Mayflower. Ese acuerdo sentó una base de organización política para la comunidad que luego fundaría Plymouth.

Quiénes nacieron un 21 de noviembre

1898: En Lessines, Bélgica, nació René Magritte, pintor surrealista belga y una de las figuras más influyentes del arte del siglo XX.

1694: Nació en París François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo y escritor francés. Fue una de las grandes referencias de la Ilustración por su defensa de la razón y su crítica a la injusticia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.