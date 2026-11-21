Qué se celebra hoy, sábado 21 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia
En esta jornada de 21 de noviembre, hay varios sucesos que ocurrieron un día como hoy. Se trate de hechos históricos, nacimientos o días festivos, aquí se especifican los más relevantes.
Si busca qué se celebra hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.
Qué se recuerda este 21 de noviembre
Un 21 de noviembre de 1867 murió José Longinos Ellauri, abogado y político uruguayo, una de las figuras fundamentales de la organización institucional del país durante sus primeros años de vida independiente. Integró la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado y tuvo un papel destacado en la elaboración de la Constitución de 1830, la primera Carta Magna del Uruguay. Su trayectoria estuvo vinculada a la construcción de las instituciones de la nueva república y a la consolidación de su organización política y jurídica.
Eventos históricos que ocurrieron un 21 de noviembre
2002: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la cumbre de Praga, cursó una invitación oficial para que Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se incorporaran como nuevos miembros de la alianza política y militar.
1995: En Dayton, Estados Unidos, finalizó la conferencia que derivó en los Acuerdos de Dayton, un entendimiento clave para poner fin a la guerra de los Balcanes. La firma definitiva se realizaría después en París.
1969: En Estados Unidos se activó el primer enlace entre dos computadoras, una en la Universidad de Stanford y otra en UCLA. El proyecto, conocido como ARPANET, fue el antecedente directo de Internet.
1916: En el canal de Kea, en el mar Egeo, el Britannic, buque gemelo del Titanic, chocó con una mina y se hundió en 55 minutos. A pesar de sus medidas de seguridad, el naufragio dejó víctimas entre las personas que viajaban a bordo.
1877: Thomas Alva Edison anunció en Estados Unidos un avance técnico decisivo con la invención de su primer fonógrafo. El dispositivo permitía registrar y reproducir sonidos mediante un cilindro cubierto con papel metálico.
1806: Napoleón I decretó la prohibición continental al intercambio comercial con el Reino Unido. La medida buscó debilitar el poderío comercial británico al cerrarles los mercados europeos.
1783: Cerca de París se realizó el primer vuelo tripulado en globo de aire caliente, a cargo de Jean François Pilâtre de Rozier y François Laurent. La aeronave, fabricada por los hermanos Montgolfier, permaneció en el aire 25 minutos.
1620: Antes de desembarcar en Nueva Inglaterra, 41 peregrinos del Mayflower redactaron y firmaron la Declaración de Mayflower. Ese acuerdo sentó una base de organización política para la comunidad que luego fundaría Plymouth.
Quiénes nacieron un 21 de noviembre
1898: En Lessines, Bélgica, nació René Magritte, pintor surrealista belga y una de las figuras más influyentes del arte del siglo XX.
1694: Nació en París François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo y escritor francés. Fue una de las grandes referencias de la Ilustración por su defensa de la razón y su crítica a la injusticia.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?