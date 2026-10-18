Qué se celebra hoy, domingo 18 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 18 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los acontecimientos más destacados de un día como hoy en la historia. Entre los principales hechos históricos y nacimientos vinculados a esta fecha, esta selección de efemérides permite repasar momentos relevantes ocurridos cada 18 de octubre.

Qué se conmemora este 18 de octubre

Un 18 de octubre de 1931, en Nueva Jersey, murió Thomas Alva Edison, inventor y empresario estadounidense que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de diversas tecnologías. Sus trabajos contribuyeron a la expansión de la iluminación eléctrica, la grabación de sonido y el cine. Entre sus aportes más conocidos se encuentran el fonógrafo, uno de los primeros aparatos capaces de grabar y reproducir sonido, y el desarrollo de sistemas de iluminación eléctrica que integraban lámparas, generadores y redes de distribución. En 1882, su central de Pearl Street comenzó a suministrar electricidad a clientes de Nueva York, convirtiéndose en un antecedente clave para las redes eléctricas modernas.

Eventos históricos que ocurrieron un 18 de octubre

Foto: generada con IA.

1967: la nave espacial soviética Venera 4 ingresó en la atmósfera de Venus y comenzó a retransmitir a la Tierra información codificada sobre la composición de sus gases, además de registros de temperatura y presión. Aunque el contacto se perdió 94 minutos después, la misión aportó datos clave sobre las condiciones del planeta.

1954: Texas Instruments lanzó en Estados Unidos la primera radio de transistores. El dispositivo permitió el uso de pequeñas baterías y contribuyó a ampliar el acceso de la población a la información mediante una tecnología más portátil.

1951: en Colonia se reunieron Werner Meyer-Eppler, Robert Beyer, Fritz Enkel y Herbert Eimert para explicar un programa sobre música electrónica emitido por radio el día anterior. Ese encuentro sentó las bases de una corriente que renovó la composición, la ejecución y la grabación musical.

1945: en Venezuela se produjo una rebelión cívico-militar encabezada por Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez, que derivó en el derrocamiento del presidente Isaías Medina Angarita. El episodio tuvo consecuencias duraderas en la historia contemporánea del país.

1905: abrió en el Grand Palais de París la tercera edición del Salón de Otoño, muestra en la que se exhibieron por primera vez obras fauvistas. La exposición generó una fuerte polémica en el ambiente artístico de la época.

1860: tropas británicas que ocupaban Pekín saquearon y quemaron el Yuanmingyuan, la residencia de verano construida por los emperadores manchúes. El complejo sufrió nuevas destrucciones en décadas posteriores y su historia quedó asociada a intervenciones extranjeras en China.

1807: las tropas napoleónicas comandadas por el general Junot ingresaron en territorio español con el argumento de colaborar en la conquista de Portugal. Esa presencia alimentó la desconfianza hacia Napoleón y fue uno de los antecedentes de la Guerra de Independencia Española.

1685: Luis XIV revocó el Edicto de Nantes, que garantizaba a los protestantes franceses el derecho a practicar su culto. La medida profundizó la crisis política y religiosa en Francia y provocó la emigración de cientos de miles de hugonotes.

1519: Hernán Cortés, junto a sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, llevó a cabo la matanza de Cholula, un episodio que dejó miles de muertos en pocas horas. La acción buscó infundir temor entre los pueblos de la región y consolidar alianzas en el avance hacia Tenochtitlán.

Quiénes nacieron un 18 de octubre

1919: nació en Montreal Pierre Elliott Trudeau, quien años más tarde sería primer ministro de Canadá. Su trayectoria política quedó marcada por la consolidación del inglés y el francés como idiomas oficiales y por el impulso a la Carta de Derechos y Libertades.

1859: nació en París el filósofo y teólogo Henri Bergson, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927. Su pensamiento se destacó por el vitalismo y por el concepto de duración, eje central de una obra influyente en la filosofía contemporánea.

1850: nació en Ferrol Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. Su figura tuvo un papel relevante en la organización del movimiento obrero y socialista en España.

1777: nació en Fráncfort del Óder Heinrich Wilhelm von Kleist, poeta, dramaturgo y novelista alemán. Su producción literaria abordó conflictos entre emoción y razón, y lo ubicó entre los autores más destacados del romanticismo alemán.

1634: nació en Nápoles Luca Giordano, pintor barroco italiano. Su obra y su estilo estuvieron marcados, entre otros factores, por la cercanía con José de Ribera, una influencia importante en su desarrollo artístico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.