Qué se celebra hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, domingo 15 de noviembre de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy con hechos históricos y nacimientos destacados de la historia. A continuación, se repasan algunos de los acontecimientos más relevantes vinculados a esta fecha.

Qué se celebra este 15 de noviembre

El 15 de noviembre de 1817 se considera la fecha de creación de la Armada Nacional de Uruguay, cuando el general José Gervasio Artigas otorgó una patente de presa a favor de Juan Murphy, oficial del buque corsario «La Fortuna». Este documento autorizaba la actuación de la embarcación en operaciones marítimas contra naves enemigas y establecía las condiciones para conducir las capturas a puertos donde se determinara su legitimidad. Firmado en el Cuartel General de Purificación, es reconocido como el antecedente fundacional de la institución naval uruguaya. La Armada celebra cada año su aniversario en esta fecha, recordando el legado de Artigas y la importancia de la defensa marítima del país.

Embarcaciones de la Armada Nacional. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Eventos históricos que ocurrieron un 15 de noviembre

2008: Concluyó en Washington la reunión de líderes del G-20, junto con España y Holanda, convocada por la crisis financiera global. El encuentro impulsó compromisos para reformar los mercados financieros, mejorar la transparencia y avanzar en mayores controles y regulaciones.

1995: El Senado español aprobó por unanimidad la abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. La medida completó un proceso iniciado años antes, cuando ya había sido eliminada del Código Penal al ratificarse la Constitución.

1920: Se reunieron por primera vez en Ginebra los miembros de la Sociedad de Naciones, organismo internacional creado tras el final de la Primera Guerra Mundial. La entidad nació con el objetivo de promover la resolución pacífica de conflictos entre los países.

1889: Fue depuesto Pedro II en Brasil como consecuencia de un golpe de Estado pacífico encabezado por el mariscal Deodoro da Fonseca. El hecho marcó el fin del Imperio y abrió el camino a la instauración de la república en el país sudamericano.

1700: Felipe de Borbón, duque de Anjou, aceptó la Corona de España y pasó a reinar como Felipe V. Con ese paso comenzó la dinastía borbónica, un cambio decisivo en la historia política española y en su vínculo con Francia.

1680: El Parlamento inglés quedó dividido en dos grupos, whigs y tories, en medio del debate por la sucesión al trono de Carlos II. Esa disputa resultó clave en la configuración posterior de la vida política británica.

1533: Francisco Pizarro tomó Cuzco, capital sagrada del Imperio inca, después de la ejecución de Atahualpa. La conquista debilitó de forma decisiva la resistencia indígena y aceleró la desintegración del imperio.

1532: Los conquistadores españoles al mando de Francisco Pizarro entraron en Cajamarca, en el actual Perú. Ese avance precedió a la emboscada contra Atahualpa y se convirtió en uno de los episodios más determinantes de la conquista del Imperio inca.

Quiénes nacieron un 15 de noviembre

1942: Nació en Buenos Aires Daniel Barenboim, músico argentino que alcanzó renombre internacional como pianista y director de orquesta. Su trayectoria artística también estuvo marcada por iniciativas vinculadas al diálogo y la paz.

1891: Nació en Heidenheim Erwin Rommel, militar alemán conocido como el “Zorro del desierto”. Su figura quedó asociada a las campañas del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial.

1738: Nació en Hannover William Herschel, astrónomo que desarrolló gran parte de su vida en Inglaterra. Entre sus principales aportes figura el descubrimiento de Urano, además de numerosas observaciones sobre objetos celestes.

1498: Nació en Lovaina Leonor de Austria, hija de Felipe I el Hermoso y de Juana la Loca. Con el tiempo se convirtió en reina de Portugal y de Francia, y su figura tuvo relevancia en la política europea de su época.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.