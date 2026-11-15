Microsoft restablece por completo sus servicios tras la caída global que afectó a empresas y gobiernos

La tecnológica Microsoft anunció ayer sábado la restauración completa de su servicio a los clientes y regiones que todavía no lo habían recuperado, tras la caída técnica que sufrió desde el pasado jueves. “Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al resto de los clientes y regiones afectados”, señaló la compañía en la red social X.

“Se pueden encontrar nuevas actualizaciones en MO1550821 en el centro de administración de Microsoft 365”, añadió.

Microsoft atribuyó el viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

De esta forma, se pone fin a un problema técnico que provocó una caída global de las comunicaciones de empresas y gobiernos en muchas regiones del mundo desde el pasado jueves.

La mayor empresa de software del mundo descartó que el fallo tuviera que ver con un problema relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que “no había indicios” de que fuese el resultado de una actividad “maliciosa”.

Microsoft proporcionará un informe posterior al incidente una vez se haya completado su revisión.

EFE