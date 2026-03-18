Pésaj 2026: cuándo empieza la "Pascua judía", qué se celebra y cuáles son sus ritos y costumbres

La comunidad judía en Uruguay y en todo el mundo se prepara para celebrar Pésaj (también conocida como la "Pascua judía"), una de las festividades más significativas del calendario hebreo. Esta celebración, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en el antiguo Egipto, se extiende durante ocho días, marcando un tiempo de reflexión familiar, ritos ancestrales y una particular observancia dietética.

Este año Pésaj comenzará al anochecer del 1 de abril y culminará en el anochecer del 9 de abril. El primer Séder, la cena ritual que constituye el eje central de la festividad, tendrá lugar la noche del miércoles 1 de abril, mientras que el segundo Séder se celebrará el jueves 2 de abril. Durante estas jornadas, la lectura de la Hagadá y el consumo de alimentos simbólicos buscan transmitir de generación en generación la historia del Éxodo y el valor de la emancipación.

¿Qué se conmemora en Pésaj?

Pésaj significa "pasar de largo" o "saltear" (de aquí que en inglés se le diga "passover"). La festividad honra el relato bíblico del Éxodo, donde Dios liberó a los judíos de 210 años de esclavitud bajo el dominio de los faraones egipcios. Según la tradición, tras diez plagas devastadoras enviadas para quebrar la resistencia del faraón, los primogénitos egipcios murieron, pero Dios "pasó por alto" las casas de los judíos, salvándolos.

Este hito no solo marca el nacimiento de los judíos como un pueblo libre, sino que también celebra la intervención divina y el camino hacia el monte Sinaí. Es, fundamentalmente, la fiesta de la libertad y la dignidad humana, recordando el momento en que 600.000 hombres judíos, junto a sus familias, emprendieron la marcha hacia la Tierra Prometida.

¿Cuáles son los ritos de Pésaj?

La observancia de la Pascua judía se rige por ritos específicos para centrarse en la memoria histórica:



La prohibición del Jametz: durante los ocho días de la festividad, se evita estrictamente cualquier alimento o bebida que contenga granos leudados (trigo, cebada, centeno, avena o espelta). Esto incluye panes, galletas, pastas y la mayoría de las bebidas alcohólicas fermentadas.

durante los ocho días de la festividad, se evita estrictamente cualquier alimento o bebida que contenga granos leudados (trigo, cebada, centeno, avena o espelta). Esto incluye panes, galletas, pastas y la mayoría de las bebidas alcohólicas fermentadas. El consumo de Matzá: en sustitución del pan, se consume matzá , un pan plano sin levadura, hecho solo con harina y agua. Simboliza la prisa con la que los esclavos salieron de Egipto , sin tiempo para que la masa leudara.

en sustitución del pan, se consume , un pan plano sin levadura, hecho solo con harina y agua. , sin tiempo para que la masa leudara. El Séder: es el banquete ritual de las dos primeras noches. Consiste en 15 pasos que incluyen la lectura de la Hagadá (el relato bíblico que narra la salida de Egipto), beber cuatro copas de vino que simbolizan la redención, y comer hierbas amargas ( maror ) en recuerdo del sufrimiento de la esclavitud.

es el banquete ritual de las dos primeras noches. Consiste en que incluyen la lectura de la Hagadá (el relato bíblico que narra la salida de Egipto), beber cuatro copas de vino que simbolizan la redención, y comer hierbas amargas ( ) en recuerdo del sufrimiento de la esclavitud. Días de observancia: Pésaj se divide en dos partes. Los primeros y últimos dos días son festividades plenas (días no laborables de carácter religioso), donde no se trabaja ni se utilizan aparatos eléctricos. Los días intermedios, llamados Jol Hamoed, son semifestivos donde se permiten la mayoría de las tareas.

Séder de Pésaj. Foto: Freepik

¿Cuáles fueron las 10 plagas enviadas a los egipcios?

Según el relato bíblico, ante la negativa del faraón de liberar a los judíos pese a las advertencias de Moisés, Dios envió diez plagas devastadoras sobre la tierra de Egipto:



Sangre (Dam): las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, impidiendo que los egipcios pudieran beber. Ranas (Tzefardea): una invasión de ranas cubrió todo el territorio, entrando incluso en las casas. Piojos (Kinim): el polvo de la tierra se convirtió en piojos que afectaron a hombres y animales. Enjambres de bestias (Arov): animales salvajes invadieron las ciudades causando estragos. Peste del ganado (Deber): una enfermedad mortal aniquiló los animales domésticos de los egipcios. Sarpullido (Shejin): úlceras y llagas dolorosas brotaron en la piel de la población. Granizo (Barad): una tormenta de granizo y fuego destruyó las cosechas y la vegetación. Langostas (Arbe): enjambres de insectos devoraron lo poco que había quedado tras el granizo. Oscuridad (Joshej): una tiniebla espesa cubrió Egipto durante tres días, impidiendo cualquier movimiento. Muerte de los primogénitos (Makat Bejorot): la última y más severa de las plagas, que llevó finalmente a que el faraón expulsara a los antiguos esclavos de su tierra.

Más allá de los ritos y las restricciones alimentarias, Pésaj se erige como un poderoso recordatorio de la resiliencia del pueblo judío a lo largo de los siglos. La importancia de rememorar esta historia —del paso de la opresión a la autonomía— trasciende lo religioso para convertirse en un manifiesto sobre la dignidad humana. Celebrar Pésaj en Uruguay es, en esencia, renovar un compromiso con la memoria colectiva: esa que enseña que la libertad no es un estado estático, sino un valor que debe ser recordado, protegido y transmitido con la misma fuerza con la que se abandonó Egipto hace milenios. Es el triunfo de la esperanza sobre la adversidad, un mensaje que resuena con vigencia universal en cada mesa donde se comparte la matzá.