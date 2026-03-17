¿Cuándo es Pascua 2026? Cuál es el origen de su celebración y por qué se regalan huevos

En el próximo mes de abril se celebrará el domingo de Pascua 2026 como jornada que cierra la festividad de Semana Santa, una celebración de origen cristiano —popularizada por la Iglesia Católica, pero que también celebran otras religiones— que se conmemora en muchos países alrededor del mundo. Su fecha varía de año a año, y puede caer tanto en marzo como en abril. En esta ocasión caerá parcialmente en ambos meses.

¿Cuándo es Pascua en 2026?

La Semana Santa en 2026 comienza el lunes 30 de marzo y finaliza el domingo 5 de abril.

Los cristianos de todo el mundo comienzan sus celebraciones un día antes: el domingo 29, con el llamado "Domingo de Ramos", y los días sucesivos tienen lugar conmemoraciones hasta la Pascua, que este año será el domingo 5 de abril. Los cristianos conocen este día como "Domingo de Resurrección".

La Semana Santa tiene su origen en el siglo VI en Jerusalén, cuando se realizaban procesiones para recordar los últimos días y la muerte de Jesús. Sin embargo, Uruguay luego se despojó de su nombre religioso y pasó a llamarla oficialmente "Semana de Turismo". De esta manera, los uruguayos suelen abocarse a recorrer distintos puntos del país durante esta semana, puesto que conlleva un receso en los centros de estudio y algunos trabajos.

El origen de la Pascua

La Pascua es una de las celebraciones más importantes para varios pueblos y culturas porque constituye una conjunción de ritos, creencias y leyendas. Algunos de los símbolos de la Pascua que más se conocen hoy son los huevos y conejos de chocolate, y también roscas.

El verdadero origen de la Pascua se remonta al año 1513 antes de Cristo, cuando el pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto, hacia la Tierra Prometida. Se celebraba cada año, como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo (Pesaj).

Sin embargo, para los católicos, la Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la celebración más importante de la Iglesia cristiana, explica la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Niñas celebrando Pascuas. Freepik

La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo Santo.

Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús el Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el Domingo de Pascua, indica la misma fuente.

Por qué se regalan huevos en Pascua

De todas las costumbres pascuales, la más popular es la de los huevos de Pascua. Durante mucho tiempo, estuvo prohibido comer en Cuaresma; no solo carne, sino también huevos. Por eso, el día de Pascua, la gente corría a bendecir grandes cantidades de ellos, para comerlos en familia y distribuirlos como regalo, a vecinos y amigos.

Con el paso del tiempo, los huevos comenzaron a decorarse, y fue en el siglo XIX, particularmente en Europa, cuando la tradición dio un giro significativo al transformarse en huevos de chocolate. Hoy, el huevo de chocolate sigue siendo un emblema de la Pascua, estableciendo una conexión entre la tradición y el disfrute sensorial.