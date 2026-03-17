San Patricio y otras celebraciones de hoy, martes 17 de marzo de 2026; mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el martes 17 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 17 de marzo

El Día de San Patricio, celebrado el 17 de marzo, es una de las festividades más populares en todo el mundo, especialmente en Irlanda, donde San Patricio es considerado el santo patrón. Esta celebración tiene sus raíces en la historia religiosa, pero con el tiempo se ha convertido en una fiesta cultural llena de desfiles, música, comida y bebida, en la que las personas se visten de verde y celebran la herencia irlandesa.

La figura de San Patricio

San Patricio, nacido en el siglo IV en Gran Bretaña, es conocido por haber llevado el cristianismo a Irlanda. A los 16 años, fue secuestrado por piratas irlandeses y llevado a Irlanda como esclavo. Tras seis años, logró escapar y regresó a su hogar, pero más tarde volvió a Irlanda como misionero para difundir la fe cristiana. San Patricio es famoso por haber utilizado el trébol, una planta local, para explicar la Trinidad a los irlandeses, lo que lo convirtió en un símbolo de su enseñanza.

San Patricio murió el 17 de marzo de 461 y desde entonces esta fecha se ha conmemorado en Irlanda y en todo el mundo. La festividad originalmente tenía un carácter religioso, pero con el tiempo se ha transformado en una fiesta de carácter más secular, celebrada por personas de diversas nacionalidades y religiones.

Sucesos históricos que ocurrieron un 17 de marzo

2011: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que permitió el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia y para proporcionar asistencia y protección a la población civil de ese país que había sido masacrada durante un mes por el dictador Muamar Gadafi.

1992: Casi el 69 % de los votantes blancos de Sudáfrica respaldaron las reformas del presidente F. W. de Klerk que incluyeron la derogación de las leyes de discriminación racial, iniciando el desmantelamiento del apartheid. En 1993 acordó con el partido de Nelson Mandela, el CNA, la formación de un gobierno de transición y la celebración, al año siguiente, de elecciones presidenciales. Por ello, recibió, junto a Mandela, el Premio Nobel de la Paz en 1993.

1969: Una mujer asumió por primera vez el puesto de Primer Ministro en Israel, al jurar Golda Meir su cargo, sucediendo a Levi Eshkol, fallecido de un infarto a finales del mes anterior. Poco después se celebraron elecciones generales para la sexta legislatura de la Knéset, de las que salió respaldada por una holgada mayoría parlamentaria.

1959: El Dalai Lama Tenzin Gyatso, abandonó Lhasa (Tíbet) por la noche huyendo de la persecución china. Al hacerse pasar por soldado regular de un funcionario tibetano y con un rifle a cuestas, logró cruzar la frontera con la India, donde buscó y encontró asilo.

1948: Como durante los dos años anteriores la URSS había establecido regímenes socialistas en Europa central y oriental, el clima de desconfianza mutua entre los antiguos aliados contra la Alemania hitleriana creció ante el temor occidental a una extensión del poder soviético. Por ello, en el día de hoy, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido firmaron el llamado "Tratado de Bruselas", mediante el cual se prometieron mutua asistencia en caso de agresión. Este tratado sentó las bases de lo que sería la futura OTAN, que finalmente vería la luz el 4 de abril de 1949 al firmar el "Tratado del Atlántico Norte" los "Cinco de Bruselas", más Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Italia, Noruega y Portugal.

1901: En París (Francia) en la galería Bernheim-Jeune se expusieron por primera vez en la historia obras del pintor holandés Vincent Van Gogh, fallecido en 1879. La muestra, de más de setenta pinturas caracterizadas por sus expresivos y bellos colores, causó una maravillosa impresión en el público.

1861: En Turín (Italia) y con la proclamación como rey de Víctor Manuel II, concluyó la unificación de los estados italianos. Florencia fue elegida capital provisional.

1808: En la madrileña localidad de Aranjuez se produjo el motín que lleva su nombre, al insubordinarse soldados, campesinos y sirvientes del Palacio Real, obligando al rey Carlos IV a destituir a Godoy, favorito de los reyes y auténtico dueño de la delicada situación política.

1804: En Weimar (Alemania) se estrenó el drama en cinco actos "Guillermo Tell", del poeta y dramaturgo alemán Friedrich von Schiller.

1776: Ante la imposibilidad de resistir el asedio, los británicos comenzaron a evacuar la ciudad de Bostón (actual EE.UU.), sometida a bloqueo desde el 20 de abril del año anterior, por tropas comandadas por George Washington. Se replegaron a la ciudad canadiense de Halifax.

1677: Durante la guerra franco-holandesa, el cerco de cuatro meses de duración a la ciudad de Valenciennes, que forma parte de los Países Bajos españoles y estaba defendida por un pequeño ejército del Sacro Imperio Romano, concluyó con la toma de la ciudad a manos del ejército francés. La ciudad sería cedida formalmente a Francia al año siguiente al firmarse el Tratado de Nimega, que pondría fin a la guerra.

45aC: Las tropas de Julio César se enfrentaron a las de Pompeyo, comandadas por sus hijos Cneo y Sexto, en la Batalla de Munda, en Hispania, probablemente cerca de la actual Montilla, en la provincia de Córdoba. Tras el duro combate, Cneo Pompeyo fue ejecutado, lo que significó el fin de la guerra civil en Roma. El vencedor Julio César, marchó a la capital del Imperio donde asumió el cargo de dictador. El 15 de marzo del año siguiente, César acudirá al Senado donde será asesinado por un grupo de senadores en una conjura dirigida por Casio y Bruto. Recibió 23 puñaladas.

Quién nació un 17 de marzo

1919: En la ciudad de Montgomery (Alabama, Estados Unidos de América), nació Nathaniel Adams, pianista y cantante estadounidense de jazz y pop que sería popularmente conocido como Nat "King" Cole. Nat siempre mostró su oposición al racismo "en cualquier forma" y se negó a actuar en los lugares en los que se practicara la segregación racial. Participó activamente en el movimiento por los derechos civiles.

1834: Nació en Schorndorf (Alemania) el ingeniero Gottlieb Wilhelm Daimler, que fue uno de los pioneros de la industria automovilística mundial.

1794: Vino al mundo en Montevideo, Uruguay, Gabriel Antonio José Pereira Villagrán que alcanzó la Presidencia de la República con carácter interino en 1838, tras la renuncia de Manuel Oribe y fue presidente constitucional entre 1856 y 1860. Durante su mandato tuvo que hacer frente a la Revolución de 1858 de los colorados conservadores, comandada por el general César Díaz.

1473: En Escocia nació Jacobo IV, hijo del rey Jacobo III, que poco después de subir al trono ahogó la rebelión de los nobles escoceses que le costó la vida a su padre. En 1497 invadió Inglaterra para apoyar a Perkin Warbeck, pretendiente al trono inglés. Ese mismo año, Escocia e Inglaterra firmaron una tregua. En 1503 contrajo matrimonio con Margarita Tudor, hija mayor de Enrique VII de Inglaterra, lo que fue el origen de la futura unión de las coronas de Inglaterra y Escocia. Cuando Enrique VIII subió al trono de Inglaterra, las relaciones entre ambos países se deterioraron. Escocia, aliada habitual de Francia, invadió Inglaterra durante la guerra anglo-francesa de 1513. El 9 de septiembre de 1513 murió derrotado por el ejército inglés en Flodden Field.

763: Nació en Bagdad Harun al-Rashid, el quinto y más famoso califa de la dinastía abasí de Bagdad. Gobernó desde septiembre de 786 hasta su muerte en 809 y durante su reinado el califato alcanzó la cumbre de su poderío, con gran esplendor cultural, científico y económico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.