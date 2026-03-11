Día de San Patricio 2026: ¿cuándo es, qué se celebra y quién fue este santo?

Una de las fiestas más grandes alrededor del mundo que ocurren en el mes de marzo es el Día de San Patricio, una festividad que comenzó con una tradición proveniente de Irlanda, pero que en la contemporaneidad ha adquirido un alcance internacional.

Este año, San Patricio será el martes 17 de marzo de 2026, jornada en la que miles de personas se reunirán a celebrar vestidas de verde, usando decoraciones con tréboles o tomando cerveza. A pesar de que esta celebración se inició como una festividad cristiana en honor al santo patrono irlandés, ahora ha pasado a ser una conmemoración de todo lo que es proveniente del país europeo.

¿Qué se celebra en el Día de San Patricio?

El 17 de marzo fue la fecha escogida para la celebración de San Patricio (St. Patrick en inglés) porque se cree que ese fue el día en el que falleció San Patricio, a finales del siglo V, según The Old Farmer's Almanac.

Los homenajes comenzaron en 1631, momento en que la Iglesia estableció la fecha en honor a San Patricio.

En este día, el color verde abunda y desde 1798 Irlanda lo adoptó como propio. La explicación tiene su origen en la hoja del trébol, debido a que Patricio, al predicar la religión, utilizó esta leguminosa salvaje para indicar que sus partes formaban una sola estructura y las señalaba como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La frecuencia en la que se usó hizo que se convirtiera en el emblema nacional de Irlanda y el ícono que acompaña al santo en cada referencia que se le hace.

¿Quién fue el verdadero San Patricio?

San Patricio es el santo patrón y apóstol nacional de Irlanda. Su éxito en propagar el cristianismo por toda Irlanda es lo que se le reconoce, motivo por el cual se celebra su vida y se honra su nombre dentro de la tradición cristiana, según The Old Farmer's Almanac.

El mismo portal garantiza que San Patricio "definitivamente" existió, aunque relatos populares han ido diluyendo qué es cierto y qué no acerca de esta figura a lo largo de los años.

San Patricio. Foto: National Geographic

Por ejemplo, una de las leyendas le atribuyen al misionero cristiano haber expulsado a las serpientes de Irlanda, según National Geographic. Sin embargo, las serpientes no eran nativas de Irlanda.

Según la creencia popular, San Patricio, nacido en Gran Bretaña cuando era parte del Imperio Romano con el nombre Maewyn Succat, fue secuestrado por delincuentes a los 16 años y por ese entonces tuvo una conexión con Dios. Seis años después fue liberado y se dedicó a predicar el cristianismo. Su fallecimiento se recuerda con diversas celebraciones que incluyen desfiles, fiestas, mucha cerveza, el uso de los atuendos verdes, eventos musicales y actos de beneficencia.

Por qué se celebra San Patricio con cerveza

La cerveza forma parte de la tradición y beberla se volvió un ritual distintivo de esta celebración. Esta bebida alcohólica, tradicional en Irlanda y en distintos países europeos de la región, se asocia con la flexibilización de las restricciones religiosas vinculadas a la temporada de Cuaresma. Con la tónica del Día de San Patricio, la bebida se tiñe de verde: en la actualidad, se utiliza un colorante de alimentos inocuo que conserva el sabor de la bebida y no posee ninguna sustancia tóxica.

Celebración de San Patricio.

Con información de La Nación/GDA