El agujero estacional de la capa de ozono registrado este año sobre la Antártida se ubicó entre los más extensos de los últimos 48 años, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA) a partir de observaciones atmosféricas de largo plazo que incluyen los datos del satélite Copernicus Sentinel-5P. Pese a esa magnitud, los científicos remarcan que la recuperación de la capa de ozono a largo plazo sigue su curso y que el fenómeno varía naturalmente de un año a otro.

El pico se produjo el 20 de setiembre, cuando el agujero llegó a una superficie de 27,3 millones de kilómetros cuadrados, una extensión muy superior a la del propio continente antártico. Esa cifra superó en unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados el promedio de los últimos 20 años para esa misma época del año, lo que equivale a un 31% más.

Sin embargo, desde la ESA advierten que el tamaño refleja apenas una parte del cuadro. La evolución del fenómeno se evalúa combinando dos variables: la extensión geográfica y el grado de agotamiento del ozono, conocido como profundidad. En ese segundo indicador, los registros de Sentinel-5P muestran que este año el agujero se mantuvo cercano a los valores medios.

Por qué el agujero de la capa de ozono fue tan grande este año

Capa de ozono Foto: Canva

La explicación que ofrecen los especialistas apunta a las condiciones atmosféricas de la temporada. Un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente mantuvo durante más tiempo temperaturas en la estratosfera antártica favorables para la destrucción del ozono, lo que impulsó la expansión del área afectada.

El ciclo del fenómeno es conocido y se repite todos los años: comienza a formarse en agosto, crece durante setiembre y alcanza su máxima extensión entre mediados de ese mes y mediados de octubre. Luego, con el avance de la primavera en el hemisferio sur y el aumento de las temperaturas estratosféricas, el agotamiento del ozono se ralentiza, el vórtice polar se debilita y termina por desintegrarse.

Qué aporta el satélite Sentinel-5P al monitoreo del ozono

Sentinel-5P fue el primer satélite del programa Copernicus dedicado específicamente a la vigilancia de la atmósfera. El instrumento detecta las huellas de los gases atmosféricos en distintas partes del espectro electromagnético y permite obtener imágenes de una amplia gama de contaminantes y del ozono estratosférico con mayor precisión y resolución espacial que cualquier misión previa.

La ESA subraya que el seguimiento desde el espacio resulta esencial para entender cómo está cambiando la capa de ozono, medir la eficacia de los acuerdos ambientales internacionales y proteger la vida en la Tierra. Las observaciones regulares permiten monitorear variaciones en el tamaño, la profundidad y la evolución del agujero, además de estudiar las condiciones que disparan el agotamiento, como las temperaturas estratosféricas y la intensidad del vórtice polar.

Al construir registros coherentes y sostenidos en el tiempo, los satélites también ayudan a los investigadores a diferenciar las fluctuaciones naturales entre un año y otro de las tendencias de fondo. Ese insumo es clave para determinar si la capa de ozono se está recuperando según lo previsto tras la eliminación gradual a nivel mundial de las sustancias que la agotan, en el marco del Protocolo de Montreal.

Con información de EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.