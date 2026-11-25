Un equipo de investigadores de distintas instituciones uruguayas estudiará durante cinco años el impacto de los plaguicidas en la salud de las abejas y otros polinizadores en los sistemas agrícolas del país. El proyecto comenzó el 1° de noviembre y se extenderá hasta 2031, con el objetivo de identificar los productos que representan mayores riesgos, analizar sus efectos sobre estos insectos y elaborar recomendaciones para reducir los daños.

La propuesta fue seleccionada por el Fondo Ida Holz de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y reúne a especialistas de distintas disciplinas e instituciones, bajo el liderazgo de Karina Antúnez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y Ciro Invernizzi, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

“Hace más de dos décadas que hay investigadores en diferentes instituciones vinculados a la salud de las abejas”, explicó Antúnez a El País. Según señaló, el llamado permitió visibilizar esa trayectoria y generar un proyecto conjunto con una proyección de más largo plazo.

La investigadora destacó que una de las principales novedades de la iniciativa es su carácter multiinstitucional y multidisciplinario. Participan investigadores de las facultades de Ciencias, Química, Agronomía y Veterinaria, además de equipos del Instituto Clemente Estable, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), centros universitarios regionales y otras organizaciones vinculadas al estudio de las abejas, la apicultura y los sistemas alimentarios.

Cinco puntos clave

El trabajo se organizará en cinco componentes. El primero consistirá en elaborar una base de datos de los plaguicidas aprobados para su uso en distintos cultivos de interés para Uruguay. Además de identificar los productos, se buscará determinar cuánto se utilizan y qué riesgos tienen reportados para la salud humana y el ambiente.

A partir de esa información, el equipo procurará identificar los compuestos más problemáticos por su peligrosidad para las abejas o por las posibilidades de exposición de estos insectos. El objetivo será establecer prioridades y generar evidencia que permita recomendar cambios en las condiciones de uso de determinados productos, modificaciones en sus etiquetas o restricciones en ciertos momentos del año.

“Nosotros no pretendemos simplemente prohibir los plaguicidas, sino generar información que nos permita tomar decisiones informadas”, afirmó Antúnez. Entre las alternativas que mencionó se encuentran sustituir productos especialmente peligrosos por otros de menor riesgo o recomendar que determinadas aplicaciones se realicen durante la noche, cuando las abejas no están pecoreando, es decir, cuando no salen a recolectar néctar y polen.

El segundo componente se concentrará en dos sistemas productivos: la soja y la colza. La elección de la soja responde a la amplia superficie que ocupa en el país, mientras que la colza resulta de interés por su floración abundante, que constituye un recurso utilizado por las abejas.

En dos chacras donde se cultivan estas especies se monitoreará el uso de plaguicidas y se analizará la presencia de sus residuos en distintas muestras, entre ellas cera, abejas, miel y polen. El estudio no se limitará a las abejas melíferas, utilizadas en la producción apícola, sino que también abarcará a las abejas nativas y a otros insectos que cumplen funciones de polinización en esos ambientes.

El proyecto incluirá, además, ensayos de laboratorio para profundizar en los efectos de dosis subletales de determinados plaguicidas. Se trata de cantidades que no necesariamente provocan la muerte inmediata de las abejas, pero cuyos efectos sobre su salud y desarrollo pueden ser relevantes. Mediante exposiciones agudas y crónicas, los investigadores buscarán determinar qué mecanismos se alteran cuando los insectos entran en contacto con esos productos.

Abejas en una colmena. Foto: Needpix.

Convocatoria a apicultores

Otro de los objetivos será registrar los episodios de mortandad de colmenas que ocurran en el país. Antúnez señaló que "ya hay productores que se han acercado al equipo para comunicar pérdidas en sus apiarios" y remarcó "la importancia de documentar esos casos, tomar muestras en los lugares afectados y analizarlas para comprender qué está sucediendo".

La investigadora convocó a los apicultores que detecten mortandades inusuales a ponerse en contacto con el equipo científico. Como parte de esa iniciativa, se difundió un llamado para que quienes observen una cantidad inusual de abejas muertas en sus colmenas comuniquen el episodio lo antes posible al teléfono 099 414 125.

El equipo solicita información sobre la fecha y el lugar donde ocurrió el episodio, la cantidad aproximada de colmenas afectadas y las observaciones realizadas por el productor. También se pueden aportar fotografías y videos que ayuden a documentar lo sucedido. Según indica el afiche de la convocatoria, la información será tratada de forma confidencial y utilizada únicamente con fines de investigación.

El registro permitirá reunir información de distintos puntos del país, concurrir a los lugares afectados, tomar muestras y analizarlas para investigar las posibles causas de las pérdidas. El propósito es determinar si existe una relación con el uso de plaguicidas y avanzar en la comprensión de los factores que pueden afectar la salud de las abejas.

El quinto componente buscará integrar los resultados de los estudios de campo y laboratorio y ponerlos en común con productores, agricultores y organismos estatales vinculados al uso de plaguicidas. A través de talleres e instancias de intercambio, el equipo pretende elaborar propuestas que contribuyan a mejorar las prácticas agrícolas y las políticas públicas relacionadas con la autorización y regulación de estos productos.

Afiche sobre mortandad de abejas. Cedido a El País.

Convivencia entre las formas de producción

Antúnez sostuvo que el desafío es avanzar hacia una convivencia entre las distintas formas de producción y el cuidado de los polinizadores, de modo que los riesgos para estos insectos sean considerados al momento de aprobar y utilizar plaguicidas. Las recomendaciones que surjan de la investigación podrán apuntar a modificar determinadas prácticas, ajustar las condiciones de aplicación o promover alternativas menos perjudiciales.

El proyecto también prevé un trabajo directo con los productores apícolas, cuya experiencia cotidiana con las colmenas puede ayudar a detectar problemas y orientar las investigaciones. En ese marco, la iniciativa incluye un taller de intercambio con apicultores previsto para el 1° de diciembre, de 16:00 a 18:30, en Paso Severino. La actividad requiere inscripción previa y, según la información difundida por el equipo, el plazo para anotarse vence el 25 de noviembre.

La investigación buscará así reunir información que permita comprender mejor cómo afectan los plaguicidas a las abejas y otros polinizadores en los sistemas agrícolas uruguayos y, a partir de esa evidencia, proponer medidas para reducir los riesgos sin perder de vista las necesidades de la producción.