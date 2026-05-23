Importante hallazgo sobre la bacteria presente en productos de limpieza brasileños prohibidos en Uruguay

Un equipo internacional de investigadores hizo un importante descubrimiento sobre el mecanismo de resistencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, presente en productos de Ypê prohibidos por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en Brasil y por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Uruguay.

Conocida por causar infecciones intrahospitalarias, esta bacteria es considerada una de las 15 más peligrosas del mundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su resistencia a los medicamentos. El microorganismo posee una membrana externa que le permite evadir la acción de diversos fármacos, como la penicilina.

El descubrimiento científico sobre la bacteria

En el nuevo estudio, científicos que participan en una investigación liderada por el IQF-CSIC español y la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos han identificado cómo la bacteria P. aeruginosa logra adherir esta membrana a la pared celular, lo que permite debilitar este escudo natural.

Según los investigadores, la bacteria utiliza una especie de "remachado molecular" para unir estas dos partes y formar una doble barrera. En un estudio in vitro, identificaron la proteína PA2854, responsable de la formación de este enlace.

Al bloquear la formación de este remache en el laboratorio, el equipo logró debilitar la armadura de la bacteria, haciéndola más vulnerable a los fármacos.

Mujer científica utiliza un microscopio en un laboratorio. Foto: Freepik.

Los investigadores utilizaron cristalografía de rayos X de alta intensidad para observar este proceso a nivel atómico. Dado que este mecanismo también lo utilizan otras bacterias gramnegativas, el descubrimiento abre la puerta a nuevas terapias para combatir las infecciones.

Pseudomonas aeruginosa está presente en el suelo, el agua y los ambientes húmedos. Como se observó en el caso de Ypê, su biopelícula es capaz de protegerla incluso de los productos de limpieza. Puede causar enfermedades que van desde leves, como otitis, hasta graves, como infecciones pulmonares o neumonía.

La creciente resistencia a los antibióticos es uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad. Debido a la exposición constante a medicamentos, ya sea por su uso excesivo o por la contaminación ambiental, existen microorganismos resistentes a varios fármacos, las llamadas superbacterias.

Productos Ypé retirados del mercado Foto: O Globo

Este virus, que podría hacernos retroceder a una era anterior a los antibióticos, ya está asociado a millones de muertes anuales en todo el mundo, dificulta el tratamiento de las infecciones y se considera una de las mayores amenazas para la salud mundial.

Dado que el mecanismo descrito en este trabajo también está presente en otros patógenos gramnegativos, la investigación liderada por el IQF-CSIC y la Universidad de Notre Dame permite avanzar en nuevas estrategias para debilitar estas bacterias multirresistentes, conocidas como "superbacterias", y mejorar la eficacia de los antibióticos.

O Globo/GDA