Este viernes 4 de setiembre de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este viernes 4 de setiembre de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Cuál es la fase lunar que comenzará este 4 de setiembre de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Cuarto menguante.

Cuando la luna está en esta fase, el astro comienza a reducir su superficie iluminada desde nuestra perspectiva terrestre, mostrando nuevamente solo una mitad del disco mientras se encamina hacia el final de su ciclo mensual.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Cuarto menguante, se suele creer que según la astrología, estos días entre la Luna llena y la nueva son buenos para hacer esfuerzo y sudar, indica La Nación, ya que el cuerpo está más preparado para eliminar toxinas, limpiarse y purificar el organismo.

Calendario lunar para setiembre de 2026

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, este es el calendario lunar de setiembre de 2026:



Cuarto menguante: 4 de setiembre

Luna nueva: 11 de setiembre

Cuarto creciente: 18 de setiembre

Luna llena: 26 de setiembre

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.